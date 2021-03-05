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私訊網友新台幣換人民幣微信錢包 她匯1萬3遭封鎖被詐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名女子近日玩某款大陸版線上遊戲，欲購買遊戲中造型，在臉書社團發文，想請人幫忙微信轉帳，有一網友回覆，並要求私訊對談，2人約定以新台幣13000元兌換3000元人民幣的微信錢包，女子將錢匯到網友指定的新台幣銀行帳戶後，再密網友聯繫，就發現遭其封鎖，女子才驚覺遭到詐騙

基隆市刑大今天指出，近日接獲一名女子報案，她因玩某款大陸版線上遊戲，欲購買遊戲中造型，於是在臉書社團發文，內容為想請人幫忙微信轉帳!有一網友回覆，並要求私訊對談，最後兩人約定以新台幣1萬3000元兌換3000元人民幣的微信錢包。

警方說，這名女子將錢匯到網友指定的新台幣銀行帳戶後，再密網友聯繫，就發現遭其封鎖，女子才驚覺遭到詐騙，向警方報案。

副大隊長沈瑞坤提醒民眾，慎防陌生網友，特別是將金錢匯給陌生網友。詐騙歹徒常利用時下最夯網路遊戲為誘餌，網路私訊及線上匯款的便利性，來詐取民眾錢財。當民眾利用臉書社團尋求網友幫忙兌換外幣時，會被要求先行匯款，等到買家將款項匯入指定戶頭後，對方網友就已讀不回、封鎖帳號，消失無蹤。

刑大建議民眾利用165反詐騙諮詢專線查證，也可透過「趨勢科技防詐達人LINE」查詢網址、LINE帳號及Mail帳號是否安全。

私訊網友新台幣換人民幣微信錢包，她匯1萬3遭封鎖被詐。記者游明煌／翻攝
私訊網友新台幣換人民幣微信錢包，她匯1萬3遭封鎖被詐。記者游明煌／翻攝

微信 詐騙

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