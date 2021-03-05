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影／阿嬤心愛的三條魚失蹤引員警重視 查出嫌犯竟是小白鷺
台南市永康區埔園里住戶在門前放置水盆種植蓮花養金魚，住戶老人家用心照顧，魚兒養得十分肥大，不料前天突然「遭竊」，住戶前晚在臉書社團貼文「門口魚盆的魚遭竊」。永康警分局員警發現主動聯繫當事人並調查偵辦，沒想到調閱相關影像後發現，竊嫌竟是1隻小白鷺鷥，只見小白鷺趁四下無人、偷偷地步行接近蓮花盆，三兩下就將老人家養的三條魚吃光，看到機車經過迅速飛走。真相大白後，當事人也覺得不可思議，感謝警方積極偵查，迅速釐清案情，「免得大家誤會這裡治安很差」。
臉書永康大小事社團有網友3日晚貼出一篇「勸世文」，表示難以想像住家前蓮花盆內魚兒，婆婆精心照料將魚養的肥肥胖胖，竟在光天化日下被撈光，蓮花還被弄死，偷魚的人很過分，呼籲民眾小心。許多網友紛紛留言指責竊賊，也有人猜測是是孩童甚至貓造成。
永康分局網路巡邏發現後雖未接獲報案，仍不敢大意，主動聯繫貼文者，並立即請永康派出所前往協助調查。
永康派出所員警根據所述時間，調閱附近監視畫面，只見1隻白鷺鷥經過，跳至蓮花盆旁，攪動水盆蓮花，並對盆內啄了數下即飛走，沒想到凶手竟是一隻鳥，員警向當事人家屬說明澄清後，當事人事後也發文感謝警方積極作為，並說出「真兇」，也讓網友笑稱，「這裡生態不錯！」
永康分局表示，還好查出兇手，若沒有監視器幫忙澄清，民眾恐一輩子以為有「竊賊」，對治安有疑慮，誤會就大了，永康派出所員警主動幫助釐清真相，積極協助作為，值得肯定。警方鼓勵民眾裝設監視器，協助維護治安，遇有疑似竊盜案件，應報案讓警方調查釐清。
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