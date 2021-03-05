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影／過彎失控人車摔出去...貨車急煞 騎士撿回一命
台中一名網友日前目擊在公司門口發生的一起車禍，並把監視器畫面PO上網，畫面中可見一名騎士因為過彎失控摔倒在地，還逆向一路往前滑行好幾公尺，直行的貨車駕駛見狀趕緊踩煞車，才沒將騎士輾了過去，騎士則卡在車前下方，目擊的騎士嚇壞，趕緊把車停到路邊、打電話報警，附近住戶也衝出來查看，幸好騎士事後還能自己爬起來，沒有大礙，否則萬一輾了過去，後果恐怕不堪設想。
原PO發文表示，轉彎處真的危險，不要耍帥騎那麼快，直呼貨車司機應該快嚇死，貼文一出引發熱烈討論，不少網友都說，「他的命撿回來，運氣真的很好」、「一定是上輩子有燒好香」；還有人說，「幸好貨車駕駛煞車很快」；但有人跟騎士呼籲，「要付費給貨車司機收驚」。
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