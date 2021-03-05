新北男上山耕作驚見計程車起火冒煙 一男葬身車內

新北市謝姓男子今天上山耕作時，在石碇區八分寮產業道路發現一輛計程車內冒出大量白煙，疑似火燒車，急忙報警，警消人員到場撲滅火勢，發現林姓男子躺在車內，已無生命跡象。據了解，林男是靠行計程車司機，戶籍早已被遷到北市文山區戶政事務所，警方正連繫其家屬到場指認。

新北市消防局今天上午8時許接獲謝姓男子通報，在石碇區八分寮產業道路往土庫尖方向，發現停放路邊計程車內冒出大量白煙，經員警趕往現場，撲滅火勢後，發現林姓男子（64歲）坐在計程車駕駛座，已無生命跡象，車內有一只炭盆。

據了解，林男居無定所，連戶籍多年前早已被遷至文山山戶政事務所，該輛計程車登記在北市和平東路一間車行，林男為靠行司機，警方目前查出林男尚有哥哥及弟弟各一人，目前正連繫其家屬到場指認，初步排除他殺嫌疑。

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