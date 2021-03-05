男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳
今天上午9時許，台鐵新豐車站發生一起民眾跌落月台又不幸被自強號撞上的事故，遭撞男子當場倒臥月台與鐵軌之間，救護人員抵達時，男子已經因頭部重創大量失血，沒有呼吸心跳，目前已緊急送往醫院急救，但為何男子會跌落月台，警方還要進一步釐清。
據了解，該名年約40歲的男子，是在今天上午9點36分從月台撲落軌道上，當他要站起時，正好北上自強號列車高速過站，男子閃避不及直接被撞上，撞擊後飛向南下軌道，倒在月台與軌道間，自強號列車也緊急煞車。
救護人員抵達時，男子頭部有明顯破裂傷，現場鮮血染紅道渣，男子則沒有呼吸心跳，救護人員緊急包紮傷口後，送上救護車前往湖口仁慈醫院急救，意外發生原因相關單位還在釐清當中。
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