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影／萬華警掃黃業者急銷毀證物 小巷竟下起「套套雨」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區康定路上的「鑽石大樓」長期有應召站業者盤據，警方前天集結警力「封樓掃蕩」，不法色情業者無路可逃，還企圖銷贓，將大批保險套丟出窗外，巷弄內彷彿下起「套套雨」，但警方仍及時攻堅逮人，全案詢後將現場賣淫女子、嫖客及員工等24人依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌送辦。

據悉，「鑽石大樓」長年有應召站入駐，與老松國小僅一條馬路之隔，周邊平時經常會有穿著清涼的阻街女子出現，地方居民不堪其擾；警方去年9月曾執行大掃蕩，查獲18名應召女子、2名嫖客及2名現場負責人，當時警方嚴正向不法業者宣戰，未料近期該處色情應召站再度死灰復燃。

轄區萬華分局警方為維護社會治安，3月3日與大安分局、移民署台北專勤隊合作，當晚9時許集結近百名警力，封鎖鑽石大樓每個出入口，強勢攻堅掃蕩，當場在大樓3至5樓查獲12名應召女子、6名嫖客、6名現場負責人，查扣600只保險套、監視器及潤滑劑等證物，詢後依法送辦。

過程中，應召站業者一發覺警方上門查緝，雖自知無路可逃，卻仍企圖銷贓，急忙將房間內的保險套丟出窗外，以致大樓旁巷弄彷彿下起「套套雨」，讓一旁進行蒐證的員警瞠目結舌。

業者將大批保險套丟出窗外銷贓。 記者李隆揆／翻攝
業者將大批保險套丟出窗外銷贓。 記者李隆揆／翻攝

保險套 應召站

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