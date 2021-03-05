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影／北市惡鄰素行不良是地方未爆彈 偷書、拆信遭送辦
台北市王姓男子是地方頭痛人物，亂丟煙蒂是常事，還曾在自家大樓電梯隨意小便，他日前又跑到樓下書店，用推車偷走3000本書到回收廠變賣，犯案時表情悠哉，全被監視器錄下，不僅如此，王男還隨意拆封鄰居信件，看完就丟，2案被警方依竊盜、妨害秘密罪嫌送辦。
警方調查，王男（21歲）上月5日傍晚6點多，在大樓一樓隨意打開住戶信箱，拆信看完後亂丟，經住戶發現報案。
上月29日早上11點多，王男又跑到住家樓下5樓的書店，用推車將3000本書偷走，到附近回收廠打算變賣現金，不過回收廠人員察覺有異拒收，王男竟隨意將書丟在現場走人。
王男住在林森北、錦州街口一棟大樓，他還曾在某日清晨躺在管理員後方沙發上手淫，住戶看到報案。王男拆信件、偷書2件犯行，他全坦承，被警方依竊盜、妨害秘密罪嫌送辦。
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