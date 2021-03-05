萬華「鑽石大樓」春色再起 警封樓掃黃下「套套雨」逮24人

台北市萬華區康定路上的「鑽石大樓」長期有應召站盤據，龍蛇雜處廣為人知，去年轄區警方就曾「封樓掃蕩」，向應召業者宣戰，未料情色行業死灰復燃，警方前天再次集結警力執行掃蕩，雖業者急忙銷贓，將保險套丟出窗外，當場形成「套套雨」，但賣淫女子、嫖客及現場員工等24人仍被查獲。

位於康定路上的鑽石大樓長期有應召站業者盤據，周邊平時常常有穿著清涼的女子出沒攬客，時間一長，甚至有「七八年級生」視之為「青春印象」；由於大樓對面就是老松國小，鄰近學區，不少民眾直呼「太扯！」擔心孩童上下學受影響。

轄區萬華分局為維護社會治安，去年9月底就集結優勢警力，拂曉封鎖鑽石大樓，執行「封樓掃蕩」，當時查獲17名應召女子、2名嫖客及2名現場負責人，事後向應召業者預告「警方將會維持強勢作為」，要讓業者難以續命。

未料，鑽石大樓內仍有應召業者重操舊業、死灰復燃，一邊假藉裝潢名義調整室內格局躲避查緝，一邊繼續徵集賣淫女子進駐，準備大賺一把；知情者指出，經營情色產業有利可圖，這些業者背後不乏黑道、政界人士把持，就算警方找上門也老神在在。

警方調查，有應召站業者近半年開始在LINE上成立群組拉客，每天上傳清涼照及賣淫女子班表任君挑選，賣淫女子每次以1500元價格進行性交，事後與業者五五分帳。

萬華分局警方3月3日晚上9時許集結近百名警力，再次封鎖鑽石大樓執行掃蕩。員警強勢攻堅的過程中，業者還企圖銷贓，將大把大把的保險套丟出窗外，無數保險套從天而降，儼然形成「套套雨」。

警方表示，現場查獲30歲廖姓負責人、5名員工、12名賣淫女子（越南籍8人、印尼籍2人、泰國籍1人、台籍1人）及6名嫖客，查獲保險套600餘只、帳冊、潤滑劑、監視器等證物，詢後依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌送辦。

警方強調，針對轄內不法色情集團和業者，警方將持續嚴密打擊，宣示掃蕩轄區黃、賭、毒等違法行為，以維護社會治安平穩。 警方查扣保險套及監視器等證物。記者李隆揆／翻攝