台中車站變化大…南投9旬翁找不到客運站迷惘 暖警協助

南投1名年近9旬的黃姓老翁至台中逛街，因車站附近變化太大，欲返家時遍尋不著熟悉的客運站，幸員警巡邏經過察覺黃姓老翁神色迷惘，主動停下機車上前關心，並協助老翁前往客運站。圖／警方提供 南投1名年近9旬的黃姓老翁至台中逛街，因車站附近變化太大，其欲返家時遍尋不著熟悉的客運站，幸員警巡邏經過察覺黃姓老翁神色迷惘，主動停下機車上前關心，並協助老翁前往客運站，讓老翁直說：「臺中的警察好溫暖！」

台中市警三分局立德派出所巡佐黃則勝，2月28日中午在台中火車站周邊巡邏時，發現１名老翁疑似想叫住路人問話但卻又欲言又止，立即停下機車上前關心，而老翁一見員警上前，看起來也鬆了口氣。

原來快90歲的黃姓老翁家住南投，早上坐客運來台中逛街，想要回家時，卻怎麼也找不到熟悉的客運干城站，他原想向路上的行人問路，但大家看起來都神色匆忙，幾度欲開口詢問，最後又作罷裹足不前，幸好最後警方察覺有異，主動上前為他解圍，讓他終於能夠找到回家的路。

員警得知後，儘管客運站的路程並不會很遙遠，但近年車站周邊街景變化大，擔心黃翁前往途中再度走失，便立即通知線上的巡邏員警林茂英、劉佳竺前來協助，直接將老翁載送至客運干城總站，黃姓老翁看到熟悉的客運站後開心大喊：「對對對！就是這邊！」感謝員警的協助，讓他的台中行有一個溫暖的結局。

警方表示，許多民眾為了生活在外地打拼，無法與父母同住就近照顧，建議除定時關懷，了解長輩平時常去之處，亦可提醒長輩外出時隨身攜帶證件，以備不時之需。另民眾若發現疑似需要幫助者，也請不吝伸出援手，留住長輩協助通報警方，以便妥適協處。