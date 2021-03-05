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北海岸百人封路飆車警硬起來 扣車辦16人送公共危險

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

有網友上月23日在臉書團「爆料公社二社」貼文，台二線36公里處有一群人「封路飆車」，有送貨員經過時，不敢按喇叭，金山警分局展展現執法決心，報請基隆地檢署偵辦，清查出50輛涉案車輛，其中8輛汽車、2輛貨車及1輛機車涉及公共危險有飆車行為，昨天通知車主及在場駕駛共16人到案，將依公共危險等罪嫌函送法辦，另其他涉嫌圍觀、助勢車輛，也都將依相關交通法規舉發。

金山警分局今天表示，民眾貼文有車隊在2月21日凌晨在台2線金山往石門36公里處「封路飆車」，引發民眾對治安顧慮。22日立即成立專案小組，過濾分析約50輛車輛資料，並進一步鎖定車隊核心成員後，25日報請基隆地方檢察署指揮偵辦。

警方說，針對其中涉及公共危險罪事證明確之8輛汽車、2輛貨車及1輛機車，4日通知車主及當天在場駕駛等16人到案說明後，將依公共危險等罪嫌函送法辦，另其他涉嫌圍觀、助勢車輛，將依相關交通法規舉發。

有網友上月23日在臉書團「爆料公社二社」貼文，台二線36公里處有一群人「封路飆車」，有送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，「現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」

從貼文影片可看出，沿路有上百人，有人站路邊聚集，有人站分隔島上觀戰，沿途有數十輛汽機車停路邊，影片有拍到對向疑有車狂飆。

金山警分局長趙家輝嚴正表示：台2線行經之北海岸風景秀麗，歡迎民眾到此休閒旅遊，但絕不允許利用路幅寬闊筆直之路段聚眾飆車滋事，警方將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，即啟動快速打擊機制，從嚴訴究查辦，決不寬貸。

金山分局針對轄區競速車輛經常出沒的時段及地點，協同相關單位共同加強稽查取締危險及噪音駕駛，後續會強化台2線防飆勤務，維護居民安寧及保護用路人安全。

北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。圖／取自爆料公社二社
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。圖／取自爆料公社二社
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝
北海岸百人封路飆車警硬起來，扣車辦人16人送公共危險。記者游明煌／翻攝

金山 爆料公社

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