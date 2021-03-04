三峽台北大學搶案偵破 犯嫌稱欠地下錢莊錢才行搶

新北市三峽46歲李姓女子1日晚間在台北大學慢跑時遭28歲陳姓男子搶劫，名牌包、手機還有包包內的6800元現金都被搶走，身體也在拉扯過程中出現多處擦傷，警方經調閱監視器後，確認男子身分，於今日上午掌握陳姓犯嫌蹤跡，在復興路逮捕犯嫌，訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

李姓女子日前在台北大學後門慢跑，遭埋伏已久的陳姓男子鎖定，犯嫌身著粉紅色上衣衝出要搶走李女皮包，李女反抗，但因力氣沒有犯嫌大，經過拉扯後不但包包被搶走，還跌倒在地，身上好幾處出現擦挫傷，害怕得她趕緊報警。

三峽分局員警獲報後，立刻調閱周邊監視器，認為28歲陳姓男子涉嫌重大，派出10多人尋找這名犯嫌，經過3天搜查，終於在今日上午發現陳男蹤跡，一舉擒獲犯嫌。