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台北大學外圍馬路搶奪案 犯嫌遭警逮捕移送

中央社 / 新北4日電

新北市三峽區李姓女子在台北大學外圍馬路遭搶皮包，警方今天上午在三峽區復興路發現疑因欠錢犯案的陳嫌行蹤，跟監並通知警力到場後將陳男緝捕歸案，依搶奪罪移送新北地檢署。

三峽警分局今天表示，李姓女子1日晚間9時許，在三峽區隆恩街台北大學外圍馬路遭人搶走皮包，損失現金、手機、信用卡。副分局長林柏宏率專案小組偵辦查緝，鎖定陳姓嫌疑人並起出犯案時衣物。

警方同時依據陳嫌可能出沒地點追蹤，林柏宏今天上午接近11時許，與民防組林姓警員在復興路發現陳嫌蹤跡，一面跟監同時立即電話通知偵查隊警力支援，到場後迅速逮捕陳嫌。

警方說，陳嫌經濟狀況不佳，逃亡時換掉衣服，讓監視器追蹤不易。初步調查，陳男無業已久，靠借貸生活，犯案當晚剛好又接到地下錢莊催討債務電話，才臨時起意搶奪李女。警方詢問後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

監視器

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