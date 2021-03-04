影／司機只給2寶媽10秒！台中6歲女童險被公車輾過

台中市一名媽媽昨晚在臉書爆廢公社PO文，控訴自己3月2日「一打二」，帶著帶著7個月嬰兒和6歲女兒坐台中300路雙節公車，準備下車時一人從公車上把嬰兒車抬下，因6歲大女兒未下車，擔心司機不耐等待，無數次跟司機提醒請他「等一下，等嬰兒車下到地面，另一手要牽大女兒的手」，未料，公車司機在他們還沒完全下車就關上車門，大女兒隨即從車上摔落倒臥，差點就被正要啟動的公車輾過。

這名媽媽說，「驚人的畫面在腦海中揮之不去，飽受驚嚇的我們至今仍無法平復」，想到都還全身發抖，當下她嚇到大喊好幾聲等一下，司機無動於衷，還馬上開車肇事逃逸。

事情曝光後，台中市交通局調閱這輛公車的監視器畫面，在第13秒處可看見公車停靠站，第23秒就起步離開，等於司機只給這名母親只有10秒時間，要一個人扛下嬰兒車，還要牽著6歲女兒下車，10秒時間「一打二」上、下公車，時間怎麼夠？

台中市交通局表示，將依約對公車業者扣罰違約金，納入年度評鑑記點扣分。對台中客運一再發生行車安全事件，且此次調閱行車影像，發現竟有部分行車監視器故障，納入年度評鑑記點扣分，如為乙等，將再扣減可申請補助金額。這起事件交通局也要求台中客運徹底檢討，提出駕駛員行車安全教育訓練，避免再有類似事件。

這名媽媽回憶過程，仍心有餘悸說：「這景象，這畫面，讓我此時此刻想到都還全身發抖，我沒有想到會親身經歷遇到這無良的司機，他真的好可惡，能罔顧人命到這種地步！」6歲的女兒更是整晚做惡夢，無法平靜正常上學。﻿

她表示，﻿一定要讓大家知道公車已經無數次發生事故都沒學到教訓，她一個母親帶兩娃坐公車，每次都是心情緊張、戰戰兢兢，直到平安下車才能放鬆，沒想到會遇到沒耐心的司機，甚至還蓄意肇逃，造成女兒受傷送急診心靈受創。

她也表示，任何一個媽媽遇到這種事當下一定六神無主只想趕快救女兒，所以沒有拍照，拜託當時乘坐該班公車的好心人還原事情經過。

台中市交通說，依據現有影像初判，確實有民眾下車摔倒、且駕駛員未能即時察覺而開車等情形，台中市政府無法接受台中客運一再發生行車安全事件，除已要求台中客運探視關懷民眾，同時也應提出事故處理報告，將依據實際違規情節從嚴處分。