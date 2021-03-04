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男子租透天厝種90棵大麻遭逮 警方詢後送辦

中央社 / 台北4日電

38歲胡姓男子承租嘉義縣太保市2處透天厝，以土耕法栽種大麻，刑事局溯源發現情資，前往逮人，查獲90棵大麻活株及大批器具，初估大麻約新台幣近千萬元，詢後將胡男送辦。

刑事局偵四大隊副大隊長何明賢今天在記者會上表示，日前接獲線報，有民眾涉嫌在嘉義縣太保市多處民宅種植大麻，經查胡姓男子涉嫌，組專案小組查緝。

刑事局指出，日前查獲一件毒品交易案，向上溯源發現有民眾涉嫌種植大麻，布線查緝後，掌握無業的胡姓男子涉案。

刑事局組成專案小組掌握線索多日後，昨天見時機成熟，前往位於嘉義縣太保市2處透天厝搜索，當場逮捕胡男，搜出90棵大麻活株、除濕機、冷氣循環系統等大批器具。

刑事局查出，胡男是透過網路自學大麻耕種技術，以接枝方式培養大麻，透過培養土的土耕法方式栽種；胡男每月支付新台幣6萬元，承租嘉義縣太保市2處透天厝放置大麻及相關器具。

警方查獲90棵大麻活株，若烘乾且順利售出，約同等於市價近千萬元，因此批大麻品質佳，刑事局不排除背後有集團提供栽種方法及種子，將持續追查毒品流向及幕後金主。

刑事局詢後依違反毒品危害防制條例將胡姓男子移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，大麻屬列管二級毒品，若製造、販賣、運輸依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

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