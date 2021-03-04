高雄建案重大工安意外釀1死4傷 勞檢初步調查出爐

高雄市鼓山區美術館特區一處工地今早發生嚴重工安意外，工人在地下5樓綁鋼筋時，鋼架突然崩塌，造成1死、1重傷、3傷慘劇。高雄市勞工局勞檢處初步判定，是在地下室5樓做相關的筏基地梁鋼筋組紮作業時，因為橫向及斜向支撐不夠，造成鋼筋倒塌發生意外。更相關的細節，勞工局已與工務局再作後續的鑑識判斷，等鑒識判斷出來會有詳細的報告。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，勞工局已要求工地勒令停工，釐清所有的事項，進行所有改善，復工計畫報到勞工局後會從嚴審理，確保接下來沒有任何的公安疑慮，才會准許復工。這家營造商雇主違反了職業安全法第6條第1項規定，可處最高30萬罰鍰，因為同時涉及人命喪失，會移送地檢署偵辦。業主也涉及違反職安法27條，可處3至15萬罰鍰。

近來營造業缺工嚴重，死傷者多是年輕營建工。皮忠謀說，確實目前很多營造工地的勞動力流動比較大，但不論是常態性的雇用，或是論時、論件的勞工，不管是哪一個類型的勞工，進到營造業或從事勞工行為，每個雇主都要負完全的責任，不會因為身分而有差別。

針對工安意外的死者，勞工局專責的職災個案管理員已經與家屬聯繫，會協助家屬申請相關的補助，也會依據勞基法第59條，要求雇主要負起責任，最少要給予5個月的喪葬費，以及45個月的死亡補償。傷者部分，勞工局也會協助事後的療養、復原，過程中雇主必須全額給付薪資，對於相關的療養經費、必要的開支，雇主雇主都必須支應。