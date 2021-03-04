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要見「小貂蟬」嘿咻得先買萬元點數 台南大學生險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

男性大學生透過Line APP交友軟體認識暱稱「小貂蟬」女子，互加好友聊天後，她和男大學生聊天時透露有在做兼職，雙方談妥12小時過夜10000元，女方要求他到超商先購買1萬元遊戲點數拍照回傳確認身分，再與他見面交易。超商店員驚覺有異，報警處理協助大學生避免被騙。

台南市警五分局開元派出所員警，昨晚8點多接獲北區開元路超商店員來電報案，稱民眾來店購買高額遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助。

警員李瑞龍、李韋儀趕到超商找到當事人，詢問了解後，男大學生經由交友軟體認識暱稱「小貂蟬」的女子，互加好友聊天，本月2日晚上「小貂蟬」與他聊天時透露有在做兼職，雙方談妥12小時包夜10000元，並要求他至超商購買遊戲點數拍照回傳確認身分，再與他見面交易。

大學生不疑依照指示前往超商購買，因購買高額點數，店員察覺有異關心提問並通知警方前來協助。 員警趕到現場時詢問與對方通話內容，告知其遭遇詐騙切勿上當，向其說明網路交友詐騙的手法，始驚覺遭遇詐騙，趕緊向店員道謝，幸虧店員關心提問並協助報警攔阻，讓他保住1萬元生活費。

台南市男大學生遭到電信詐騙，經警員勸阻才沒有保住1萬元生活費。圖／讀者提供
台南市男大學生遭到電信詐騙，經警員勸阻才沒有保住1萬元生活費。圖／讀者提供

超商 大學生 詐騙

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