要見「小貂蟬」嘿咻得先買萬元點數 台南大學生險被騙

男性大學生透過Line APP交友軟體認識暱稱「小貂蟬」女子，互加好友聊天後，她和男大學生聊天時透露有在做兼職，雙方談妥12小時過夜10000元，女方要求他到超商先購買1萬元遊戲點數拍照回傳確認身分，再與他見面交易。超商店員驚覺有異，報警處理協助大學生避免被騙。

台南市警五分局開元派出所員警，昨晚8點多接獲北區開元路超商店員來電報案，稱民眾來店購買高額遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助。

警員李瑞龍、李韋儀趕到超商找到當事人，詢問了解後，男大學生經由交友軟體認識暱稱「小貂蟬」的女子，互加好友聊天，本月2日晚上「小貂蟬」與他聊天時透露有在做兼職，雙方談妥12小時包夜10000元，並要求他至超商購買遊戲點數拍照回傳確認身分，再與他見面交易。