影／在國小圍牆、斑馬線及民宅塗鴉 嫌犯稱心情不好

台中市南屯區東興國小外側綠色斑馬線直到圍牆鐵門上，以及大墩18街、大進街民宅，上月27日凌晨遭人塗鴉，地面上紅色噴漆已造成用路人的視覺混亂，經警調閱路口監視畫面「以車追人」查獲羅嫌，他供稱心情不好塗鴉，警方除依毀損罪將他函送外，並對他在斑馬線塗鴉毀損部分，依道路交通管理處罰條例裁罰新台幣3000以上6000元以下罰鍰。

市議員朱暖英爆料稱，228連假後，南屯區東興國小外側綠色斑馬線直到圍牆鐵門上，出現大片噴漆塗鴉，此一塗鴉之舉，東興國小師生、家長都感到錯愕，地面上紅色噴漆已造成用路人的視覺混亂，須重新鋪設，確保學童用路安全。

台中市警四分局表示，民眾報案稱南屯區大墩18街及大進街附近民宅(鐵圍籬)遭不明人士塗鴉毀損至大墩派出所報案，經警方現場勘查亦發現市立東興國小圍牆也遭塗鴉毀損。

受理報案後，經查遭受塗鴉毀損影響，有二民宅(鐵圍籬)及市立東興國小校園圍牆、路口行人穿越道，經警調閱相關監視器畫面，查出羅嫌（24歲）於2月27日騎乘機車前來，並於2時45分開始毀損塗鴉。