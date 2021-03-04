吳心緹等藝人參加全明星運動會板橋錄影 財物竟遭竊

台視、三立「全明星運動會」第二季於2月28日在台視首播，參賽選手包括吳心緹等多位藝人昨天在板橋第一體育場錄影後，吳心堤與工作人員發現放在教室的隨身物品及財物遭竊，損失約數萬元，新北市警方獲報，派調閱監視器，全力追緝，今天下午1時於案發後20小時，在北市旅館查獲竊嫌曾姓男子到案，警後將依竊盜罪嫌送辦。

新北市海山警分局今晚接獲報案，電視節目「全明星運動會」今天在新北市板橋區第一體育場錄影及舉辦活動，活動過程中包括藝人及工作人員的隨身物品均統一置於教室內，活動結束後，有多人發現個人物品及財物不翼而飛。

經被害人清點，包括吳心緹及體能顧問公司等工作人員在內，共有5人的物品遭竊，損失金額約8萬元。