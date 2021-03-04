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吳心緹等藝人參加全明星運動會板橋錄影 財物竟遭竊

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

台視、三立「全明星運動會」第二季於2月28日在台視首播，參賽選手包括吳心緹等多位藝人昨天在板橋第一體育場錄影後，吳心堤與工作人員發現放在教室的隨身物品及財物遭竊，損失約數萬元，新北市警方獲報，派調閱監視器，全力追緝，今天下午1時於案發後20小時，在北市旅館查獲竊嫌曾姓男子到案，警後將依竊盜罪嫌送辦。

新北市海山警分局今晚接獲報案，電視節目「全明星運動會」今天在新北市板橋區第一體育場錄影及舉辦活動，活動過程中包括藝人及工作人員的隨身物品均統一置於教室內，活動結束後，有多人發現個人物品及財物不翼而飛。

經被害人清點，包括吳心緹及體能顧問公司等工作人員在內，共有5人的物品遭竊，損失金額約8萬元。

經警方調閱體育場周邊監視器畫面，鎖定41歲曾姓男子涉有重嫌，查出曾嫌得手後逃往台北市，今天下午1時在北市康定路一間旅館查獲曾嫌到案。據了解，曾嫌偷錢後拿去買線上遊戲點數，還投宿旅館，贓款花到只剩下10元，警詢後將依竊盜罪嫌移請新北檢偵辦。

藝人吳心緹昨天到新北市板橋第一體育場參加全明星運動外影錄影後發現財物遭竊，海山警方調閱監視器於案發後20小時，火速在台北市一間旅館逮到竊嫌曾姓男子。記者王長鼎／翻攝
藝人吳心緹昨天到新北市板橋第一體育場參加全明星運動外影錄影後發現財物遭竊，海山警方調閱監視器於案發後20小時，火速在台北市一間旅館逮到竊嫌曾姓男子。記者王長鼎／翻攝
藝人吳心緹昨天到新北市板橋第一體育場參加全明星運動外影錄影後發現財物遭竊，海山警方調閱監視器於案發後20小時，火速在台北市一間旅館逮到竊嫌曾姓男子。記者王長鼎／翻攝
藝人吳心緹昨天到新北市板橋第一體育場參加全明星運動外影錄影後發現財物遭竊，海山警方調閱監視器於案發後20小時，火速在台北市一間旅館逮到竊嫌曾姓男子。記者王長鼎／翻攝

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