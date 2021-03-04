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影／廢鐵車竹南交流道轉彎翻覆 鐵屑撒滿地管制5小時

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，車輛側翻在路中，大輛廢鐵、鐵屑散落在車道及分隔島上，警方立即實施道路管制並協助清掃路面，足足花了近5小時終於排除障礙，恢復道路交通，竹南警分局呼籲民眾駕車行經匝道應嚴守速限規定，避免因車速過快造成危險，行車前應檢查車輛性能是否正常，避免行車發生危險。

警方表示，昨天傍晚5點多，30歲吳姓男子駕駛半聯結車由國道3號南下，在竹南交流道下匝道右轉，但疑似車速過快失控翻覆，鐵屑及廢鐵撒滿2個車道，現場出動3部大吊車及強力電磁吸鐵怪手清除障礙，員警為避免行經車輛碾壓鐵屑造成爆胎，更主動協助清掃路面，讓道路儘速回復通暢，道路管制將近5小時終於將障礙排除。

一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供
一輛載運廢鐵的半聯結車昨天傍晚5點多在國道3號竹南交流道南下出口轉彎時翻覆，道路管制近5小時。圖／竹南警分局提供

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