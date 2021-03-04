高雄建築工地工安意外22歲死者 是三地門鄉代會主席兒

高雄市鼓山區美術館特區一處建築工地今天上午發生崩塌意外，22歲的陳姓男子工人送往聯合醫院搶救後不治，他的父親是屏東縣三地門鄉鄉民代表會主席陳忠雄。

陳忠雄今天上午在三地門鄉代表會，召開臨時會，會中接到兒子在工地發生意外，他馬上趕到高雄聯合醫院，但兒子已經在上午11點40分許不治，應驗他近2天不斷的莫名心慌。

陳忠雄說，兒子高中畢業，四處工作，也換了許多工作，學會綁鋼筋技術，2015年到鄉公所當雇員，卻因為喜歡和朋友在工地工作，執意要去工地工作，他尊重兒子的選擇，兒子住屏東市區，也已經在嘉義以南的建築工地帶班，做了4年。