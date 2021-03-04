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高雄街頭出現水溝蓋小偷現行犯？原來少年是這個掉了
高雄市三民區員警本月1日晚間10時許於中華與九如路口巡邏時，發現2名青少年圍著路口轉角的水溝蓋，並徒手搬動，質疑是水溝蓋小偷，經了解才發現是因其中一位李姓少年口袋的icash卡片不慎滑落水溝，最後在員警幫助下順利拿到卡片，解除誤會。
李姓少年（15歲）向警方表示，他與友人騎腳踏車經過該路口，在等紅綠燈聊天時，褲子口袋的icash卡片突然滑落，並掉進水溝，因卡片內還有儲值現金，才想著搬動水溝蓋試圖撿回，員警經過時李男與友人正討論如何拿取。
員警擔心學生搬動水溝蓋會引起不必要的誤會，也可能造成自身受傷，主動幫忙拾取並移回水溝蓋，李男表示，原本不敢麻煩他人，還好遇到熱心員警經過，順利解圍。
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