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索討上百萬債務以水管打死人棄山區 2嫌賠310萬獲輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

救難隊員陳文祥與男子陳志松有債務糾紛，去年2人商討上百萬元債務時，陳文祥的友人陳文欽因不滿陳志松出言不遜，持塑膠硬質水管、橡膠水管等物毆打陳志松致死，載至苗栗縣通霄鎮山區棄屍，犯後2嫌向警方自首，2嫌共以新台幣310萬與被害人家屬和解，台中地院今天依傷害致死、遺棄屍體罪將陳文欽判刑4年5月；另依遺棄屍體罪將陳文祥判刑5月，被訴幫助傷害部分，公訴不受理。

檢審查出，陳文欽（50歲）與陳文祥（47歲）為朋友，而陳文祥與陳志松有債務糾紛，去年6月9日晚間，陳文祥帶陳志松至神岡區他的住處喝酒及商討債務，期間陳文欽也到場參與。

至6月10日凌晨，在飲酒聊天過程中，陳文欽因不滿陳志松因積欠陳文祥債務竟出言不遜，持塑膠牌尺、塑膠硬質水管、橡膠水管等，朝陳志松頭部、胸口、四肢、腹部等多處毆打，整個過程約20分鐘。

在場的陳文祥在旁出言三字經及「現在錢都不還，都要跑給我追」、「欠人錢不還還大聲」辱罵陳志松。迨陳文祥見陳文欽毆打陳志松，陳志松頭部開始流血時，始覺不對，上前制止陳文欽停手。

同日上午10時，陳文祥發現陳志松臉色發黃，快要斷氣，叫在房內休息的陳文欽起床查看，陳文欽見狀也感覺情況不對，與陳文祥合力抬到陳文欽自小客車行李廂；適陳志松的女友到達欲載陳志松返家，陳文祥向她說陳志松已自行返家，隨後再查看陳志松，發現陳志松已斷氣死亡。

同日中午，陳文欽、陳文祥駕車載死者陳志松遺體至苗栗縣通霄鎮山區，扛上山坡搬遺體 至山崖邊，合力將將遺體推落。至去年6月13日，陳文祥與陳文欽向警方自首。

法官審理時，陳文欽、陳文祥坦承犯行，2人以新台幣310萬元與被害人家屬達成和解，並已支付調解款項。法官今天依傷害致死、遺棄屍體罪將陳文欽判刑4年5月；另依遺棄屍體罪將陳文祥判刑5月，被訴幫助傷害部分，公訴不受理。

救難隊員陳文祥與男子陳志松有債務糾紛，商討債務時，陳文祥的友人陳文欽因不滿陳志松出言不遜，持塑膠硬質水管等物毆打陳志松致死，載至山區棄屍，犯後向警方自首，2嫌共以新台幣310萬與被害人家屬和解，獲法官輕判。圖／本報資料照
救難隊員陳文祥與男子陳志松有債務糾紛，商討債務時，陳文祥的友人陳文欽因不滿陳志松出言不遜，持塑膠硬質水管等物毆打陳志松致死，載至山區棄屍，犯後向警方自首，2嫌共以新台幣310萬與被害人家屬和解，獲法官輕判。圖／本報資料照

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