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金山磺港漁港防波堤發現男性浮屍 額頭有傷死因待查
新北市金山區磺港漁港港區內防波堤，今天上午一具男性浮屍，年約20到30多歲，右額頭有明顯外傷，消防局和磺港安檢所人員將大體打撈上岸，死因及身分都還不清楚，金山警分局已報請檢方相驗，釐清死因。
今天上午11點多，一名釣客說，他今天來釣魚，釣完要回去開車離開時，發現有人金山磺港漁港港區內防波堤處，有人載浮載沉，趕緊報案。警方趕至現場，新北市消防局金山消防隊及海巡署磺港安檢所人員約在12點多打撈上岸，發現已經死亡，後續交由金山警分局相驗事宜釐清死因。
據指出，從外觀查看，死者年約20到30歲，身高160到165公分，著黑色短袖、黑色長褲，只有右額頭有明顯外傷，右耳穿耳洞，死因和身分都還要進一步調查。身體已嚴重浮腫，死亡多時，身上沒有證件及其他東西。初步了解，外觀有像外籍漁工，但還在查證中。
金山消防分隊表示，上午11點多獲報有人疑似溺水，地點是在消波塊裡面，立即派員救援。
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