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影／老不修！66歲男捷運站迎面肘撞妙齡女胸 扭送法辦
新北市66歲黃姓男子日前在永和區頂溪捷運站旁，見年輕女學生迎面走來，故意以手肘猛撞女子胸部，走在後方的被害女子母親見狀，立即攔下黃男並報警處理，員警獲報到場，看見又是黃男犯案，當場押返派出所，警詢後依性騷擾防治法移送新北地檢偵辦。
永和警方本月1日晚上近6時獲報，永和區永和路2段與中興街口，頂溪捷運站發生疑似性騷擾事件，引發民眾口角糾紛，轄區中正橋派出所員警獲報到場，一看到涉嫌人黃男，劈頭第一句話，怎麼又是你！
被害女學生向警方哭訴，當天與媽媽一起外出用餐，行經該處時，突然遭迎面走來的黃男，以手肘猛力撞了胸部一下，痛得她當場快彎下腰來，走在被害女學生後方的媽媽見狀，連忙攔下黃男並報警。
據了解，黃男去年也曾三度以類似手法騷擾過路年輕女子被逮送辦的紀錄，但黃男仍不改惡習，每次犯案後都辯稱自已有病，一見到年輕女子就會克制不住。警詢後將他依法送辦。
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