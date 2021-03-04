天母退休名新聞節目主持人暈眩坐路邊 警關切護送返家

退休的新聞節目主持人高信譚，日前徒步前往藥局拿藥，因高齡弄錯藥局方向，找不到藥局體力不支，暈眩坐在北市中山北路6段馬路旁，幸好士林分局蘭雅派出所員警巡邏經過上前關切，提供礦泉水飲用，更駕駛警車護送返家，高及家屬均感謝警方熱心協助。

警方指出，上月24日，蘭雅派出所副所長紀力維、黃俊諺等2員在晚上6時許巡邏發現，一名老先深蹲坐中山北路6路旁，上前關切是否需要協助。經了解，82歲老先生為獲得電視金鐘獎的知名新聞節目主持人高信譚，住在天母的他獨自出門拿藥，卻搞錯藥局方向，徒步朝反方向越走越遠，才會體力不治暈眩坐在路旁。

警方提供礦泉水給高飲用，並循問住家位置，為避免因高齡步行再度發生暈眩狀況釀成意外，隨即駕駛警車載著高前往藥局拿藥後，再護送返家，家屬獲悉後，感謝警方熱心協助。