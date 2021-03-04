妙齡女假遛狗真行竊露餡 警方以狗追人讓她百口莫辯

常在高雄旗山一帶行竊的一名26歲陳姓女慣竊，本月1日晚間又涉嫌在杉林區山仙路一帶順手牽羊，偷走涂姓女子的機車，警方接獲報案後調閱監視器，因為影片中的小狗認出陳女身分，以狗追人於24小時內火速破案，涂女重新找回機車，在臉書社團特別發文感謝員警。

旗山警分局表示，涂小姐本月1日晚間9時多神色慌張到派出所報案，指停在家門前的機車遭竊，警方調閱路口監視器，發現犯嫌身邊都會跟著一隻小狗，研判是帶小狗一起作案，之後掌握嫌犯特徵，鎖定陳姓女慣竊，終於替涂女找回愛車。

警方表示，這名女賊常在旗山一帶行竊，行竊時習慣假裝遛狗，實則是在勘察地形，鎖定沒有拔除鑰匙的機車，趁四下無人時偷騎走。

旗山警分局長游永中提醒，民眾平時應有防竊意識，機車最好加裝大鎖或防盜器，才能減少遭竊的風險。