快訊

防拖吊奧步全破解 老司機：沒有拖不走的車

私校畢業生有機會進台積電 台灣邁向徵才最困難國家原因為何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南大貨車撞斷電桿衝入水溝 工人受困送醫命危

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新市區今上午發生大貨車自撞路樹、電桿，車頭凹陷扭曲變形，1名工人受困車內無生命跡象，緊急送醫急救中，警方初步排除酒駕，肇事原因持續釐清中。

台南市政府是在約上午10點40分獲報，新市區大社里南140線道路往山上區方向，有大貨車不明原因連續擦撞路樹及撞斷電桿失控衝入路旁排水溝。

消防局調派新市、新化、山上消防分隊趕至，發現大貨車54歲翁姓駕駛驚魂未定，僅額頭等處有輕微擦傷，副駕駛座姓名不詳工人受困車內已無意識，消防隊員利用破壞器材將工人救出送往永康奇美醫院，隨後又轉至成大醫院，持續急救中。

據悉，肇事大貨車是今早在車禍附近的統一企業公所往返載運貨品，運至約4公里外的山上工業區，已經來回多趟，肇事前是最後一趟，沒想到竟自撞，全案由警方持續釐清中。

台南新市大社里發生大貨車自撞電桿及路樹衝入水溝，現場一片狼籍。記者謝進盛／攝影
台南新市大社里發生大貨車自撞電桿及路樹衝入水溝，現場一片狼籍。記者謝進盛／攝影
大貨車撞斷電桿及路樹卡在其中，車頭凹陷。記者謝進盛／攝影
大貨車撞斷電桿及路樹卡在其中，車頭凹陷。記者謝進盛／攝影
翁姓司機向公司回報車禍過程。記者謝進盛／攝影
翁姓司機向公司回報車禍過程。記者謝進盛／攝影
大貨車撞斷電桿及路樹卡在其中，車頭凹陷。記者謝進盛／攝影
大貨車撞斷電桿及路樹卡在其中，車頭凹陷。記者謝進盛／攝影
新市消防分隊長張高祥說明搶救過程。記者謝進盛／攝影
新市消防分隊長張高祥說明搶救過程。記者謝進盛／攝影
消防隊員將受困工人救出送醫。記者謝進盛／攝影
消防隊員將受困工人救出送醫。記者謝進盛／攝影

路樹 成大醫院

延伸閱讀

影／波士麗大人好忙 婦人鑰匙掉水溝請員警協助打撈

影／鐵鎚破地救忠狗！這群暖男合力救出受困水溝愛犬

83歲老翁逆向騎單車遭大貨車輾斃！居民曝原因：少一條路

大貨車追撞聯結車 國一彰化路段清晨車禍兩人輕重傷

相關新聞

高市豪宅地梁如「骨牌」倒塌釀2重傷 50多名工人四散求生

高雄市美術東四路豪宅建案，今上午發生工安意外，該處正執行地梁施作時，一座地梁突然倒塌，其餘地梁也受波及，如...

影／高雄美術館特區地下5樓工地鋼架倒塌 2人無生命跡象

高雄市鼓山區美術館特區一處工地今天傳出工安意外，工人在在建築基地18公尺深的地下5樓樓層綁樁，突然疑鋼架崩塌，5名工人受...

高雄板信銀行搶案！男子持玩具槍在櫃台稱「搶劫」遭警壓制

高雄市小港區二苓路板信商銀小港分行今天中午傳出搶案，1名持槍歹徒在櫃台聲稱要搶劫，行員立即報警，銀行位置離高雄市...

影／基隆市府拆蔣介石銅像斷3截 上百人抗議並控告市長

基隆市政府為配合國門廣場施工，昨天拆除有70年歷史的基隆火車站前圓環蔣介石銅像，但因底座堅固有鋼筋水泥，吊車吊起時斷成三...

索討上百萬債務以水管打死人棄山區 2嫌賠310萬獲輕判

救難隊員陳文祥與男子陳志松有債務糾紛，去年2人商討上百萬元債務時，陳文祥的友人陳文欽因不滿陳志松出言不遜，持塑膠硬質水管...

金山磺港漁港防波堤發現男性浮屍 額頭有傷死因待查

新北市金山區磺港漁港港區內防波堤，今天上午一具男性浮屍，年約20到30多歲，右額頭有明顯外傷，消防局和磺港安檢所人員將大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。