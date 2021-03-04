影／台南大貨車撞斷電桿衝入水溝 工人受困送醫命危

台南市新市區今上午發生大貨車自撞路樹、電桿，車頭凹陷扭曲變形，1名工人受困車內無生命跡象，緊急送醫急救中，警方初步排除酒駕，肇事原因持續釐清中。

台南市政府是在約上午10點40分獲報，新市區大社里南140線道路往山上區方向，有大貨車不明原因連續擦撞路樹及撞斷電桿失控衝入路旁排水溝。

消防局調派新市、新化、山上消防分隊趕至，發現大貨車54歲翁姓駕駛驚魂未定，僅額頭等處有輕微擦傷，副駕駛座姓名不詳工人受困車內已無意識，消防隊員利用破壞器材將工人救出送往永康奇美醫院，隨後又轉至成大醫院，持續急救中。