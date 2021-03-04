高雄美術館特區鋼架崩塌釀5輕重傷 22歲工人宣告不治

高雄市鼓山區美術館特區一處工地今早工安意外，工人在地下5樓綁鋼筋時，鋼架突然崩塌，造成五人受傷，其中一名陳姓工人送聯合醫院急救，延至11點42分時，家屬同意放棄急救，宣告不治。

這起工安意外造成陳姓（22歲）、方姓（50歲）2工人當場無生命跡象，經消防隊分別趕送聯合醫院、高醫急救。

另受輕傷的柯姓男子（27歲），送市立聯合醫院、謝姓女子（26歲）送高雄榮總、陳姓男子（24歲）送高醫。

但送聯合醫院急救22歲陳姓工人，直上午11點42分時，宣告不知。另名同在聯合醫院的就醫的27歲柯姓男子，胸部有鈍挫傷，仍在醫療中。