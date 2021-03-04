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高市豪宅建案地梁倒塌釀5人輕重傷 市府勒令停工

聯合報 / 記者張議晨林保光 / 高雄即時報導

高雄市美術東四路豪宅建案「美術白天鵝」，今上午發生工安意外，該處正執行地梁施作時，一座地梁突然倒塌，其餘地梁也受波及如同「骨牌效應」，有5名工人逃生不及遭重壓，其中兩人傷勢嚴重，送醫前無生命徵象，現仍在急救，另3人則有骨折，也被送往醫院，高市工務局今已勒令工地停工，釐清事發原因。

該處工地為地上24層、地下4層建案，事發地點位於地下五層樓地基處，倒塌地基約3公尺高，約數千根鋼筋所構成，今早施工時，其中一根地梁疑似綁紮未確實倒塌，影響周邊地梁，整個工地如同骨牌效應般，逐一倒塌，其中5名工人逃生不及遭地梁重壓，傷勢嚴重。

今早高市工務局建管處抵達現場，初步研判是該工地綁紮鋼筋時，未做好固定才釀成意外，波及最後一組工作人員，今已依照建築法規定，勒令該處工地停工，確認工地完成改善後才會復工。

建管處課長沈崑章說，施工部分沒有照規定施作，才造成鋼筋綁紮未確實，但確切事故原因要等專業技師公會確認，目前該處工地尚無發生過工安意外，也無違規紀錄。

意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處，倒塌地梁散落一地。記者張議晨／翻攝
意外發生地點位於地下18公尺深處。記者張議晨／攝影
意外發生地點位於地下18公尺深處。記者張議晨／攝影

工安

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