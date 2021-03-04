影／高雄美術館特區地下5樓工地鋼架倒塌 2人無生命跡象

高雄市鼓山區美術館特區一處工地今天傳出工安意外，工人在在建築基地18公尺深的地下5樓樓層綁樁，突然疑鋼架崩塌，5名工人受困工地下，消防隊以懸吊方式救人，5人受傷，其中2人無生命跡象，分別送往高醫及聯合醫院搶救。

發生工工安意外的地點在高雄市鼓山區美術東四路，從去年5月開始施工，預計2023年12月完工，將蓋地上24樓、地下5樓建築。

今天上午9點多，工人在地下5樓正進行地梁綁紮工程，突然鋼架崩塌，5名工人遭鋼梁覆蓋，消防局報，動員中華、鼎金、十全、左營分隊、左營小隊及特搜中隊前往搶救，陳姓（22歲）、方姓（50歲）2工人當場無生命跡象，經消防隊分別趕送聯合醫院、高醫急救。