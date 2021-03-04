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來不及逃！數千鋼樑如「骨牌」瞬間倒落 5工人遭重壓

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市美術東三路一處豪宅工地，今上午9時許發生工安意外，5名鋼筋工人執行地樑綁紮工程時，鋼筋突然如骨牌般倒塌，在旁的5人當場被重壓，其中兩人身體扭曲，傷勢最重，送醫前無生命徵象，現仍在醫院搶救，其餘3名傷者則受骨折等傷勢，以送往醫院治療。

5名傷者分別為陳姓、方姓、柯姓、陳姓男子，以及一名謝姓女子，該處豪宅工地為地下5層地上24層豪宅建案，今早執行地樑施工項目時，重達數十噸的鋼筋籠正在綁紮，但突然如骨牌般倒塌，整座鋼筋籠往東側散落，在旁施工的5人當場被重壓，陳男、方男當場失去生命徵象。

施工地點位於地下五樓，深度達18公尺，因鋼筋散落各處，搜救人員必須吊掛下樓，利用乙炔、切割器等切割密密麻麻鋼樑，才能順利將傷者救出；高市消防局第二大隊副隊長薛裕霖指出，倒塌鋼樑至少千根起跳，且都是6分以上，增加救援難度。

據了解，該豪宅工地目前僅組裝首座地樑鋼筋籠，未料還未綁紮確實就突然發生意外；目擊全程的不具名工人指出，鋼樑倒塌是一瞬間，整座工地都在震動，他愣住好幾秒，回過神來才開始呼喊「快救人！」

至於為何發生鋼筋籠倒塌，目前施工單位正在確認，是否有疏失正由高市府調查。

高雄市發生工安意外，消防隊正搶救。記者林保光／翻攝
高雄市發生工安意外，消防隊正搶救。記者林保光／翻攝
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
高市消防局第二大隊副大隊長薛裕霖解釋工地狀況。記者張議晨/攝影
高市消防局第二大隊副大隊長薛裕霖解釋工地狀況。記者張議晨/攝影
事發施工地點位於地下5層樓，至少18公尺深。記者張議晨/攝影
事發施工地點位於地下5層樓，至少18公尺深。記者張議晨/攝影
高雄市發生工安意外，消防隊正搶救。記者林保光／翻攝
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