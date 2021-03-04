聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／波士麗大人好忙 婦人鑰匙掉水溝請員警協助打撈
「警察先生，我的機車鑰匙掉入水溝裡，請幫幫我。 」台南市陳姓婦人在中西區忠義路旁，鑰匙不慎掉到水溝裡，婦人向巡邏員警求助，警方義不容辭幫忙打撈，勾了半天勾不起來，後來有人借了強力磁鐵給警察，順利吸起這串鑰匙。
台南市警二分民權派出所警員林于翔、曹瑞傑，昨天中午11點前住往中西區陽信銀行巡簽時，行員趨前表示有一名婦人的機車鑰匙不慎自排水溝蓋上的小孔掉落水溝內，由於排水溝蓋孔甚小，40歲陳姓婦人無法自行取出鑰匙，請警方協助。
員警見陳女焦急無奈，經評估現場人員難自排水溝人孔下至排水溝內，林于翔腦筋一閃，急中生智立即至鄰近洗衣店借用金屬衣架，並前往五金行借用鐵絲及強力磁鐵，現場組裝成釣鉤，林、曹花了10多分鐘，終於順利將鑰匙取出，交給陳女，她的心情才從焦急轉為開心，不斷地謝謝員警及時協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言