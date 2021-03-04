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影／波士麗大人好忙 婦人鑰匙掉水溝請員警協助打撈

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

警察先生，我的機車鑰匙掉入水溝裡，請幫幫我。 」台南市陳姓婦人在中西區忠義路旁，鑰匙不慎掉到水溝裡，婦人向巡邏員警求助，警方義不容辭幫忙打撈，勾了半天勾不起來，後來有人借了強力磁鐵給警察，順利吸起這串鑰匙。

台南市警二分民權派出所警員林于翔、曹瑞傑，昨天中午11點前住往中西區陽信銀行巡簽時，行員趨前表示有一名婦人的機車鑰匙不慎自排水溝蓋上的小孔掉落水溝內，由於排水溝蓋孔甚小，40歲陳姓婦人無法自行取出鑰匙，請警方協助。

員警見陳女焦急無奈，經評估現場人員難自排水溝人孔下至排水溝內，林于翔腦筋一閃，急中生智立即至鄰近洗衣店借用金屬衣架，並前往五金行借用鐵絲及強力磁鐵，現場組裝成釣鉤，林、曹花了10多分鐘，終於順利將鑰匙取出，交給陳女，她的心情才從焦急轉為開心，不斷地謝謝員警及時協助。

還有熱心民眾把整個過程PO到台南爆料公社，感謝波麗士大人的辛勞。

台南市陳姓婦人機車鑰匙不慎掉到水溝裡，警方義不容辭幫忙打撈，成功救援。圖／翻攝自台南爆料公社臉書
台南市陳姓婦人機車鑰匙不慎掉到水溝裡，警方義不容辭幫忙打撈，成功救援。圖／翻攝自台南爆料公社臉書

警察 爆料公社 波麗士

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