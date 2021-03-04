建築工地鋼筋綁紮突倒塌 4男1女被壓在地下5樓2人重傷

今天上午9點19分，高雄市山區美術東四路一處建築工地發生工安意外，地下5層柱子鋼筋綁紮時突然倒塌，5名在地下5樓施工的工人受困，救出時，3人意識清楚、2人已無生命跡象，分別送高醫、聯合醫院急救。

高雄市消防局指揮中心獲報後，出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，共18車43人前往搶救，消防局長李清秀現場指揮救援。

現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。