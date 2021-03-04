聽新聞
test
0:00 / 0:00
建築工地鋼筋綁紮突倒塌 4男1女被壓在地下5樓2人重傷
今天上午9點19分，高雄市山區美術東四路一處建築工地發生工安意外，地下5層柱子鋼筋綁紮時突然倒塌，5名在地下5樓施工的工人受困，救出時，3人意識清楚、2人已無生命跡象，分別送高醫、聯合醫院急救。
高雄市消防局指揮中心獲報後，出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，共18車43人前往搶救，消防局長李清秀現場指揮救援。
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。
消防局表示，5名死傷者分別是4男1女，50歲方姓男子、22歲陳姓男子被救出時已無生命跡象，分別送往高醫及聯合醫院。另3名輕傷者是陳姓男子、謝姓女子、柯姓男子。意外發生原因及事故責任調查等，還待釐清。勞檢單位也已到場，要求先暫停施工，要調查意外原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言