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建築工地鋼筋綁紮突倒塌 4男1女被壓在地下5樓2人重傷

聯合報 / 記者張議晨林保光王昭月／高雄即時報導

今天上午9點19分，高雄市山區美術東四路一處建築工地發生工安意外，地下5層柱子鋼筋綁紮時突然倒塌，5名在地下5樓施工的工人受困，救出時，3人意識清楚、2人已無生命跡象，分別送高醫、聯合醫院急救。

高雄市消防局指揮中心獲報後，出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，共18車43人前往搶救，消防局長李清秀現場指揮救援。

現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。

消防局表示，5名死傷者分別是4男1女，50歲方姓男子、22歲陳姓男子被救出時已無生命跡象，分別送往高醫及聯合醫院。另3名輕傷者是陳姓男子、謝姓女子、柯姓男子。意外發生原因及事故責任調查等，還待釐清。勞檢單位也已到場，要求先暫停施工，要調查意外原因。

現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
高雄市山區美術東四路一處建築工地發生工安意外，地下5層柱子鋼筋綁紮時突然倒塌，造成5名工人受傷，2人被救出時已無生命跡象。記者林保光／攝影
高雄市山區美術東四路一處建築工地發生工安意外，地下5層柱子鋼筋綁紮時突然倒塌，造成5名工人受傷，2人被救出時已無生命跡象。記者林保光／攝影
高雄市發生工安意外，消防隊正搶救。記者林保光／翻攝
高雄市發生工安意外，消防隊正搶救。記者林保光／翻攝
高雄建築工地今早發生工安意外，5人受傷，2人無生命跡象，急救中。圖／翻攝自高市消防局
高雄建築工地今早發生工安意外，5人受傷，2人無生命跡象，急救中。圖／翻攝自高市消防局
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影
現場一度有2人受困，救難人員克服困難，透過吊掛方式已救出，傷勢嚴重，送往高醫、聯合醫院急救。記者劉學聖／攝影

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