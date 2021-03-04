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男半夜擾民見警閃入屋雙手插口袋 警一瞄有「槍枝」
台南麻豆警分局下營分駐所員警昨天凌晨許接獲報案，在轄區內某民宅有妨害安寧情事，2名員警到場時，發現林姓男子（40歲）見警車接近就快步進入屋內，上前盤查時林男手插上衣外套口袋，神情怪異，便往口袋一瞄，赫然發現突出形狀疑似槍枝，員警強力控制查扣槍彈後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。
據指出，員警進門發現情況有異，立即抓住林男雙手，高聲詢問「看一下裡面這支是什麼」，要求林男將雙手放開，在強力控制下，從其口袋取出改造手槍1枝、子彈3顆，立即依現行犯上銬逮捕，林男初步供稱是友人寄放，當時疑弄槍械時卡彈，發出巨大聲響，民眾才報案，警方將槍枝送鑑定並積極向上溯源追查來源。
麻豆分局分局長邱顯良表示，非法槍枝是危害治安的社會毒瘤，有心人士勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安。
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