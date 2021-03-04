快訊

別騙了，靠「農產國家隊」賣自由鳳梨？

罔腰宣稱懷孕被依「社維法」送辦 凌晨再嗆「我傷害誰了嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鐵鎚破地救忠狗！這群暖男合力救出受困水溝愛犬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義客運公司員工圈養的虎斑米克斯犬「小虎」，228連假後失蹤、遍尋不著，員工昨天中午發現「小虎」卡在工廠旁密閉水溝中、進退兩難，員工們當機立斷持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過20分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出、平安脫困。

「找到小虎了！」嘉義客運員工昨天中午相互通知，終於發現幫公司看門的「忠犬小虎」，卡在狹窄、密閉水溝中，員工們幾次想拉出小虎，都因為水溝口太小，擔心牠受傷，不敢硬拉，安撫過程也發現，高齡超過12歲的小虎，因受困太久身體虛弱，連聲音都發不出。

嘉義客運開發課長邱世宇說，約12年前小虎還是流浪幼犬時，公司同仁收養了牠，小虎從小在公司長大，每天搖著尾巴陪員工打卡、巡邏公司，遇陌生人就吠叫提醒，晚上則趴在辦公室外幫忙看家，大家都稱牠「忠犬小虎」。

邱世宇說，228連假結束上班後小虎忽然失蹤了，多名司機、員工還利用中午、下班後在公司周邊搜尋，都未發現小虎蹤影，大家還哀傷地說「小虎年紀大了，可能找地方躲起來離開，不想讓我們難過！」

他說，昨天中午某司機走過工廠旁水溝，感覺水泥地下方有東西在動，仔細一看發現，小虎卡在水泥地下方密閉溝內、進退不得，立即通知大家幫忙。

「可能是為了追老鼠！」黃姓司機說，小虎經常幫公司抓老鼠，可能2或3天前，追逐老鼠衝入水溝、越陷越深，動彈不得。

員工們利用午休時間，請汽修保養同仁拿鐵槌、鐵錐，一邊安撫小虎，一邊將水溝上方混凝土敲碎，過程中還要小心避免傷到小虎，經20分鐘努力，終於破壞混凝土、扳開上方鋼筋，成功抱出受困多天的小虎，達成救援任務。

嘉義客運的看門犬「小虎」。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運的看門犬「小虎」。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝
嘉義客運員工們持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過15分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出。記者卜敏正／翻攝

老鼠 嘉義 連假

延伸閱讀

騎車摔15公分水溝 老農夫婦1死1傷

基隆男喝醉搭小黃 報錯住址下車走錯路掉水溝

苗栗高手車停水溝上3年零失誤 非屬道路警不罰

竹縣羅馬公路26處水溝加蓋增加路幅 車友不怕掉水溝

相關新聞

向大學同學討債 竟遭鐵槌打死

李姓男子借給大學同窗黃姓男子二百多萬元，昨天下午到台南七股區樹林里黃男住處商討債務時，遭黃拿鐵槌爆頭及持水果刀砍殺，李負...

影／屏東佳冬KTV暗夜起火　近加油站嚇壞當地居民

屏東縣佳冬鄉佳和路1間1層樓的鐵皮屋KTV，昨晚打烊關門後今天凌晨2時39分突然起火並傳出電線爆炸聲響，因鄰近有冷凍工廠...

影／鐵鎚破地救忠狗！這群暖男合力救出受困水溝愛犬

嘉義客運公司員工圈養的虎斑米克斯犬「小虎」，228連假後失蹤、遍尋不著，員工昨天中午發現「小虎」卡在工廠旁密閉水溝中、進...

國道火燒車 4人及時逃出

一輛黑色小客車昨天中午十二點多行經國道三號苗栗通霄南下路段，突然火燒車，消防局趕到，廿分鐘內將火勢撲滅；車內四人在汽車冒...

15歲小網紅逃家 警「肉搜」動態尋回

在社群軟體IG擁有4千多名粉絲的15歲少女依依（化名），上周與阿嬤吵架後逃家多天，家人報警協尋。高雄市婦幼隊女警從IG動...

影／借200多萬元給大學同窗 討債竟遭對方持鐵槌爆頭亡

李姓男子下午前往大學同窗黃姓男子住處台南七股區樹林里，催討借給對方的200多萬元債務，卻反遭黃姓男子持鐵槌爆頭及水果刀砍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。