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影／鐵鎚破地救忠狗！這群暖男合力救出受困水溝愛犬
嘉義客運公司員工圈養的虎斑米克斯犬「小虎」，228連假後失蹤、遍尋不著，員工昨天中午發現「小虎」卡在工廠旁密閉水溝中、進退兩難，員工們當機立斷持鐵鎚、鐵錐，破壞水溝上方混凝土鋼筋，經過20分鐘努力，終於將受困、餓了2天的小虎救出、平安脫困。
「找到小虎了！」嘉義客運員工昨天中午相互通知，終於發現幫公司看門的「忠犬小虎」，卡在狹窄、密閉水溝中，員工們幾次想拉出小虎，都因為水溝口太小，擔心牠受傷，不敢硬拉，安撫過程也發現，高齡超過12歲的小虎，因受困太久身體虛弱，連聲音都發不出。
嘉義客運開發課長邱世宇說，約12年前小虎還是流浪幼犬時，公司同仁收養了牠，小虎從小在公司長大，每天搖著尾巴陪員工打卡、巡邏公司，遇陌生人就吠叫提醒，晚上則趴在辦公室外幫忙看家，大家都稱牠「忠犬小虎」。
邱世宇說，228連假結束上班後小虎忽然失蹤了，多名司機、員工還利用中午、下班後在公司周邊搜尋，都未發現小虎蹤影，大家還哀傷地說「小虎年紀大了，可能找地方躲起來離開，不想讓我們難過！」
他說，昨天中午某司機走過工廠旁水溝，感覺水泥地下方有東西在動，仔細一看發現，小虎卡在水泥地下方密閉溝內、進退不得，立即通知大家幫忙。
「可能是為了追老鼠！」黃姓司機說，小虎經常幫公司抓老鼠，可能2或3天前，追逐老鼠衝入水溝、越陷越深，動彈不得。
員工們利用午休時間，請汽修保養同仁拿鐵槌、鐵錐，一邊安撫小虎，一邊將水溝上方混凝土敲碎，過程中還要小心避免傷到小虎，經20分鐘努力，終於破壞混凝土、扳開上方鋼筋，成功抱出受困多天的小虎，達成救援任務。
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