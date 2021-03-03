影／借200多萬元給小學同窗 討債竟遭對方持鐵槌爆頭亡

李姓男子下午前往小學同窗黃姓男子住處台南七股區樹林里，催討借給對方的200多萬元債務，卻反遭黃姓男子持鐵槌爆頭及水果刀砍傷，黃負傷逃跑時不支倒地，送醫後不治死亡；黃嫌腰部也有3至4公分刀傷，送醫開刀治療中，無生命危險，全案由佳里警分局調查偵辦中。

據初步了解，李姓男子（35歲）從事燈具買賣，和嫌犯黃姓男子是小學同窗，黃男近年來經濟狀況較差，以投資名義向李姓男子陸續借了200多萬元，雙方約定今天要談債務問題，李姓男子由兩名友人開車陪同前往後，李男獨自下車前往黃嫌住處談判。

不久後，屋內傳出爭吵打鬥聲， 據指出，黃男因無錢償債，持鐵鎚想敲昏李男後落跑，死者也隨手拿刀反擊，但黃男疑擊中李姓男子頭部，造成李男頭部被鐵槌重創，身上也有刀傷，李男負傷往屋外逃跑約3、40公尺，就不支倒地，地上留下斑斑血跡，李的友人見狀才趕緊跑來查看，李男送醫急救1個小時後仍宣告不治。