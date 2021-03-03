八里掩埋場悶燒92小時 警消奮力終撲滅火勢

新北市八里垃圾掩埋場持續悶燒第4天，在消防局配合環保局加派挖土機開挖，歷92小時日夜輪班滅火下，這座堆積逾萬噸的垃圾山火警終於下午5時熄滅，徹底解除煙臭味之苦。

八里掩埋場臨時堆置春節前民眾大掃除清出逾萬噸的大型家俱及垃圾，2月28日上午7時許不知何故發生火警，雖被消防局迅速撲滅火勢，但堆積成小山的垃圾卻持續悶燒中。

由於悶燒產生大量濃煙瀰漫四周，煙臭味讓附近居民難忍並紛紛上網貼文，所幸東北季風加強及降雨，大幅減少陸上空污危害。環保局也調派多輛挖土機挖開表層讓悶燒部分外露，消防員再噴水滅火。

消防人員表示，警義消在惡臭且煙霧瀰漫的惡劣環境下，經24小時輪班執勤及載水噴灑下，已讓消防人員疲於奔命，也凸顯在地義消能量不足的窘境，就有龍源義消分隊在八里臉書社群中貼文表示，一場垃圾山火警已動用無數的警消義消，人力缺乏，呼籲在地民眾加入義消的熱血團隊。

消防局表示，每天都調派各大隊人車支援處理，今天就有近百警消及18輛水庫車、3輛雲梯車及2輛水箱車在場努力壓制火勢，經挖土機連日開挖澆灌下，垃圾山今天上午已大幅縮小悶燒面積。

消防局表示，經配合12輛挖（推）土機全力作業下，警消動員百人及多輛消防車建置9條水線奮力灌救下，終於今天下午5時將火警撲滅，徹底解決大台北地區近來擾人的煙臭味。