嘉義縣快速公路工程防撞車遭撞 轎車女駕駛送醫搶救

嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外。34歲女子駕轎車，從東向西行駛到鹿草鄉路段，從後方撞上工程防撞車，頭部受傷，由消防救護人員送醫救治，車禍原因警方調查處理。

警方說，女子下午近3點，駕駛轎車行經台82線約20公里處，原行駛外側車道，接近前方車輛，轉內側車道，疑要超車，因內側車道前方有整排工程車正進行任務，女子發現時不及轉到外側車道，車身撞上防撞車右後側，轎車車頭嚴重毀損。