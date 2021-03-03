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嘉義縣快速公路工程防撞車遭撞 轎車女駕駛送醫搶救
嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外。34歲女子駕轎車，從東向西行駛到鹿草鄉路段，從後方撞上工程防撞車，頭部受傷，由消防救護人員送醫救治，車禍原因警方調查處理。
警方說，女子下午近3點，駕駛轎車行經台82線約20公里處，原行駛外側車道，接近前方車輛，轉內側車道，疑要超車，因內側車道前方有整排工程車正進行任務，女子發現時不及轉到外側車道，車身撞上防撞車右後側，轎車車頭嚴重毀損。
水上工務段說，工程人員正在進行內側車道清掃任務，最後一輛防撞車遭擦撞，車身部分受損，人員未受傷，防撞車有緩衝吸納衝撞設備，去年2次被撞，今年頭一件，防撞車出勤有警示閃光燈及警鳴，提醒用路人放慢速度，撞毀會求償，車上防撞設施要8、90萬元。
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