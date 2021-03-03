快訊

福原愛被江宏傑氣哭 向閨密吐苦水內幕流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣快速公路工程防撞車遭撞 轎車女駕駛送醫搶救

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外。34歲女子駕轎車，從東向西行駛到鹿草鄉路段，從後方撞上工程防撞車，頭部受傷，由消防救護人員送醫救治，車禍原因警方調查處理。

警方說，女子下午近3點，駕駛轎車行經台82線約20公里處，原行駛外側車道，接近前方車輛，轉內側車道，疑要超車，因內側車道前方有整排工程車正進行任務，女子發現時不及轉到外側車道，車身撞上防撞車右後側，轎車車頭嚴重毀損。

水上工務段說，工程人員正在進行內側車道清掃任務，最後一輛防撞車遭擦撞，車身部分受損，人員未受傷，防撞車有緩衝吸納衝撞設備，去年2次被撞，今年頭一件，防撞車出勤有警示閃光燈及警鳴，提醒用路人放慢速度，撞毀會求償，車上防撞設施要8、90萬元。

嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外，女子駕轎車從後方撞上工程防撞車，頭部受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外，女子駕轎車從後方撞上工程防撞車，頭部受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外，女子駕轎車從後方撞上工程防撞車，頭部受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義縣台82線快速道路約20公里處，下午發生轎車撞上水上工務段工程防撞車意外，女子駕轎車從後方撞上工程防撞車，頭部受傷。記者魯永明／翻攝

車道 嘉義

延伸閱讀

動畫解析淡北道路 北投仍多數里長反對工程

嘉義鳳梨預購平台啟動 目標賣出40萬箱

台中潭子23戶無自來水 乾旱影響取不到地下水苦不堪言

嘉義縣鳳梨預購平台啟動！企業熱烈挺農民3天訂逾4萬斤

相關新聞

台南七股發生債務糾紛互砍 討債男反被刺死另一男送醫

台南市七股區樹林里今天下午近5時發生凶殺命案，兩名男子疑因借貸債務關係發生衝突，前往討債的李姓男子（35歲）和黃男疑持刀...

桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩...

女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車...

台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦

台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器...

宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中

台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚...

影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。