快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩空摔進約2層樓深7公尺的電梯井底層，當場失去呼吸心跳送醫搶救仍不治，警方排除外力並報警檢方相驗，對於電梯維護有無疏失等檢方將調查釐清。

檢警調查，劉姓婦人（56歲）昨天中午12點多到該公司外送便當時，打算從1樓搭乘貨梯，卻踩空掉進電梯井內，廠務人員驚覺劉墜落立刻報案，但消防到場發現劉重傷，緊急送醫搶救1個小時仍宣告不治。

據了解，昨因天雨劉穿著雨衣、安全帽入內，四周也無人接應，她打算搭乘貨梯上樓，按下電梯按鈕並拉開鐵門，疑似視線不良沒未注意到電梯尚未下降，就直接踩空墜落深達7公尺的電梯井。

警方調閱公司監視器，確認當時僅有劉婦1人在場，初步排除外力介入，但對於貨梯尚未下降劉就能打開鐵柵欄，最終導致踩空喪命，貨梯相關維護人員有無疏失，或其他因素造成公安意外等，仍待檢方進一步偵辦釐清。

劉婦到科技公司送便當，踩空跌下深達7公尺的貨梯井身亡。記者曾健祐／翻攝
劉婦到科技公司送便當，踩空跌下深達7公尺的貨梯井身亡。記者曾健祐／翻攝

電梯 便當 公安

延伸閱讀

外送叫日式飯糰 他開盒見「一盤散沙」超崩潰：散壽司嗎？

2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

外送到2樓 他進電梯瞬間傻住！網驚：開眼界了

相關新聞

桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩...

女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車...

台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦

台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器...

宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中

台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚...

影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家...

六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

高雄市68歲羅姓女子疑因積欠債務無力償還，加入詐騙集團擔任提領車手，上月26日至左營區博愛路某超商領錢後，與趙姓轉帳手討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。