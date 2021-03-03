桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩空摔進約2層樓深7公尺的電梯井底層，當場失去呼吸心跳送醫搶救仍不治，警方排除外力並報警檢方相驗，對於電梯維護有無疏失等檢方將調查釐清。

檢警調查，劉姓婦人（56歲）昨天中午12點多到該公司外送便當時，打算從1樓搭乘貨梯，卻踩空掉進電梯井內，廠務人員驚覺劉墜落立刻報案，但消防到場發現劉重傷，緊急送醫搶救1個小時仍宣告不治。

據了解，昨因天雨劉穿著雨衣、安全帽入內，四周也無人接應，她打算搭乘貨梯上樓，按下電梯按鈕並拉開鐵門，疑似視線不良沒未注意到電梯尚未下降，就直接踩空墜落深達7公尺的電梯井。