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桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡
桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩空摔進約2層樓深7公尺的電梯井底層，當場失去呼吸心跳送醫搶救仍不治，警方排除外力並報警檢方相驗，對於電梯維護有無疏失等檢方將調查釐清。
檢警調查，劉姓婦人（56歲）昨天中午12點多到該公司外送便當時，打算從1樓搭乘貨梯，卻踩空掉進電梯井內，廠務人員驚覺劉墜落立刻報案，但消防到場發現劉重傷，緊急送醫搶救1個小時仍宣告不治。
據了解，昨因天雨劉穿著雨衣、安全帽入內，四周也無人接應，她打算搭乘貨梯上樓，按下電梯按鈕並拉開鐵門，疑似視線不良沒未注意到電梯尚未下降，就直接踩空墜落深達7公尺的電梯井。
警方調閱公司監視器，確認當時僅有劉婦1人在場，初步排除外力介入，但對於貨梯尚未下降劉就能打開鐵柵欄，最終導致踩空喪命，貨梯相關維護人員有無疏失，或其他因素造成公安意外等，仍待檢方進一步偵辦釐清。
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