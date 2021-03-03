毛小孩迷途也知找波麗士 柴犬跳上警機車求援

蘆洲有員警日前騎機車巡邏時，發現路旁疑似迷途柴犬，一停車，柴犬就逕自跳上踏板，求援般看著員警，所幸飼主回頭找狗，柴犬才結束這次流浪記，虛驚一場。

動物似乎也知道警察是大家的保母，警方日前就遇到有趣情事，從警方密錄器畫面看到迷途的柴犬呆立路旁，此時，蘆洲派出所警員黃炘桀剛好騎機車巡邏經過，黃員心想狗狗大概迷路了，不料，機車一停，柴犬就逕自跳上警用機車踏板處。

柴犬不怕生的看著黃員並接受撫摸及互動後望著機車前方，彷彿希望警察能帶牠回家，黃員查看小狗項圈但沒發現聯絡資料，研判飼主應該也在找牠，於是等了一下就看見有男子焦急騎機車靠近，柴犬見狀也立即轉換跳上這輛車的踏板，經查詢確認是飼主後，才結束毛小孩流浪記的一場虛驚。

警方表示，迷途毛小孩在馬路上遊蕩，可能造成行車或路人危險，民眾若發現走失動物時，除了可以帶到動物醫院掃描是否有植入晶片，藉此尋找飼主，也可以通知動保處處理或由警方代為聯絡。