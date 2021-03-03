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小網紅逃家警尋回 學者：網紅文化家長別妄阻止應理解

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

在社群軟體IG擁4千多粉絲15歲小網紅少女依依，與阿嬤吵架後逃家多天，高雄市警局婦幼隊女警上網肉搜，根據貼文動態找到人並送她回家。學者表示，青少年關注網紅動態是普遍現象，家長對網紅文化不能只想著禁止、阻擋，而是要多理解，增加親子彼此了解。

高雄市15歲少女依依，母親過世後父親長年不在家，兩位哥哥也外出工作，平時在家僅有70歲阿嬤陪伴。外型亮麗可愛的依依朋友很多，IG擁4000多粉絲，就像是「小網紅」。她與好友出外多日沒回家，阿嬤手機也連繫不上，擔心孫女發生危險，到派出所報警協尋，還好順利尋獲回家。

「不能阻止！要去理解！」高師大教育系助理教授黃秀霞表示，青少年關注網紅動態、想成為網紅是普遍現象，家長必須了解這樣的社會趨勢，不能只想著禁止、阻擋，而是要站在理解的角度，先建立正向溝通模式及彼此的信任感，孩子才會願意與家長分享。

黃秀霞表示，不只是青少年追網紅，家長們也會有自己喜歡的網紅，雖然彼此喜好不同，喜歡的網紅對象也不一樣，但家長可試著和孩子分享喜歡的網紅，雖然並不是一定要對方接受，但可以增加彼此想法的理解，為什麼你會喜歡這個網紅？

高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，找尋逃家多日的小網紅依依回家。記者張議晨／翻攝
高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，找尋逃家多日的小網紅依依回家。記者張議晨／翻攝

網紅 阿嬤

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