小網紅逃家警尋回 學者：網紅文化家長別妄阻止應理解

在社群軟體IG擁4千多粉絲15歲小網紅少女依依，與阿嬤吵架後逃家多天，高雄市警局婦幼隊女警上網肉搜，根據貼文動態找到人並送她回家。學者表示，青少年關注網紅動態是普遍現象，家長對網紅文化不能只想著禁止、阻擋，而是要多理解，增加親子彼此了解。

高雄市15歲少女依依，母親過世後父親長年不在家，兩位哥哥也外出工作，平時在家僅有70歲阿嬤陪伴。外型亮麗可愛的依依朋友很多，IG擁4000多粉絲，就像是「小網紅」。她與好友出外多日沒回家，阿嬤手機也連繫不上，擔心孫女發生危險，到派出所報警協尋，還好順利尋獲回家。

「不能阻止！要去理解！」高師大教育系助理教授黃秀霞表示，青少年關注網紅動態、想成為網紅是普遍現象，家長必須了解這樣的社會趨勢，不能只想著禁止、阻擋，而是要站在理解的角度，先建立正向溝通模式及彼此的信任感，孩子才會願意與家長分享。