快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器以車追人，查出競駛違反刑法公共危險罪嫌11輛，違反道路交通管理處罰條例22輛、31件，將通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規。

苗栗縣警察局2月27日凌晨2點23分接獲民眾報案，竹南鎮台61線92.5公里處，有多輛轎車集結競速，竹南分局中港海口所人車趕赴現場，但車聚車子發現警車，立即往國道3號竹南交流道方向駛離，苗栗警方調閱沿線監視器，過濾清查35輛車涉及車聚。

警方進一步調查違法行為，其中11輛涉及競駛違反公共危險罪嫌車輛計11輛，違反道路交通管理處罰條例22輛，其中，違規停車2件、逆向行駛3件、違規迴轉5件、闖紅燈13件、危險駕車8件。

苗栗縣警察局強調將從嚴究辦危險駕車行為，指出多人於夜間在台61線駕車競駛，嚴重危害其他用路人車安全，將全力查明聚集者身分，深入調查相關違法違規情事，警方執法公權力不容挑戰，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

苗栗警方以車追人，查出2月27日在台61苗栗縣竹南鎮路段車聚，涉嫌違法及違規33輛次。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方以車追人，查出2月27日在台61苗栗縣竹南鎮路段車聚，涉嫌違法及違規33輛次。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗縣 警察 監視器

延伸閱讀

台61線西濱後龍路段3輛大車追撞 2駕駛受傷

大火空汙嘉市府先罰他121萬 檢警另追究公共危險等刑責

沿「台61線西濱公路」趴趴走！228連假快來台中海線小旅行

拿不出非中國製證明　台61線西濱2處區間測速將下架！

相關新聞

桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩...

女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車...

台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦

台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器...

宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中

台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚...

影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家...

六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

高雄市68歲羅姓女子疑因積欠債務無力償還，加入詐騙集團擔任提領車手，上月26日至左營區博愛路某超商領錢後，與趙姓轉帳手討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。