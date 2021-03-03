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台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦
台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器以車追人，查出競駛違反刑法公共危險罪嫌11輛，違反道路交通管理處罰條例22輛、31件，將通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規。
苗栗縣警察局2月27日凌晨2點23分接獲民眾報案，竹南鎮台61線92.5公里處，有多輛轎車集結競速，竹南分局中港海口所人車趕赴現場，但車聚車子發現警車，立即往國道3號竹南交流道方向駛離，苗栗警方調閱沿線監視器，過濾清查35輛車涉及車聚。
警方進一步調查違法行為，其中11輛涉及競駛違反公共危險罪嫌車輛計11輛，違反道路交通管理處罰條例22輛，其中，違規停車2件、逆向行駛3件、違規迴轉5件、闖紅燈13件、危險駕車8件。
苗栗縣警察局強調將從嚴究辦危險駕車行為，指出多人於夜間在台61線駕車競駛，嚴重危害其他用路人車安全，將全力查明聚集者身分，深入調查相關違法違規情事，警方執法公權力不容挑戰，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。
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