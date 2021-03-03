女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車子不小心失控開到對向撞到36歲的許姓機車騎士，並波及多輛停放在路旁汽機車，最後撞到電線桿才停下，許姓騎士受到猛烈撞擊彈飛，傷重不治，而開車的彭女送醫治療後無生命危險，車禍原因待警方調查釐清。

消防局表示，昨天晚間11點15分接獲通報有車禍發生，消防局派遣3車6人前往搶救，救護人員到場時發現許姓機車騎士已經沒有生命跡象，送往東元醫院搶救仍不治身亡；而彭女受困車內，意識昏迷，消防人員出動破壞器材將她救出後送醫救治，目前無生命危險。

附近居民指出，昨晚突然聽到外面傳來一聲「砰」的巨大聲響，嚇得趕緊出外察看，就發現停放在門口的機車及汽車都被撞，而彭女駕駛的白色轎車在撞到電線桿後才停下，被撞的機車騎士則躺在地上，機車則倒在不遠處。

警方調查，彭女的血液有酒精反應，將朝向過失致死罪嫌及公共危險罪嫌方向偵辦。據了解，彭女昨晚與親友先在餐廳聚餐喝酒聊天，結束聚餐後開車返回市區的途中，疑似因不勝酒力想睡覺，才會讓車子失控暴衝到對向車道，撞到剛好路過的許姓騎士，造成這起悲劇。

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