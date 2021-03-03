快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車子不小心失控開到對向撞到36歲的許姓機車騎士，並波及多輛停放在路旁汽機車，最後撞到電線桿才停下，許姓騎士受到猛烈撞擊彈飛，傷重不治，而開車的彭女送醫治療後無生命危險，車禍原因待警方調查釐清。

消防局表示，昨天晚間11點15分接獲通報有車禍發生，消防局派遣3車6人前往搶救，救護人員到場時發現許姓機車騎士已經沒有生命跡象，送往東元醫院搶救仍不治身亡；而彭女受困車內，意識昏迷，消防人員出動破壞器材將她救出後送醫救治，目前無生命危險。

附近居民指出，昨晚突然聽到外面傳來一聲「砰」的巨大聲響，嚇得趕緊出外察看，就發現停放在門口的機車及汽車都被撞，而彭女駕駛的白色轎車在撞到電線桿後才停下，被撞的機車騎士則躺在地上，機車則倒在不遠處。

警方調查，彭女的血液有酒精反應，將朝向過失致死罪嫌及公共危險罪嫌方向偵辦。據了解，彭女昨晚與親友先在餐廳聚餐喝酒聊天，結束聚餐後開車返回市區的途中，疑似因不勝酒力想睡覺，才會讓車子失控暴衝到對向車道，撞到剛好路過的許姓騎士，造成這起悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

33歲彭姓女子酒後駕車，失控撞到對向機車騎士，最後撞到電線桿才停下。記者陳斯穎／翻攝
33歲彭姓女子酒後駕車，失控撞到對向機車騎士，最後撞到電線桿才停下。記者陳斯穎／翻攝
許姓機車騎士受到猛烈撞擊彈飛，機車則倒在地上。記者陳斯穎／翻攝
許姓機車騎士受到猛烈撞擊彈飛，機車則倒在地上。記者陳斯穎／翻攝

機車騎士 車禍

延伸閱讀

酒駕撞飛老翁停2秒就逃逸 後方車閃避不及輾爆頭慘死

台中警追贓車追到彰化 警員市區開一槍射輪胎逮嫌

花蓮8旬老翁騎機車追撞等紅燈汽車 傷重不治

22歲男騎大型重機花東遊 疑自撞分隔島傷重不治

相關新聞

桃園婦送便當到科技公司卻踩空 當場墜7米深電梯井死亡

桃園市劉姓婦人昨中午赴平鎮1間科技公司外送便當，因天雨身著雨衣、安全帽入內，她拉開貨梯鐵柵門卻未注意電梯尚未下降，一個踩...

女子酒駕想睡失控暴衝 對向機車騎士被撞飛傷重不治

新竹縣新豐鄉昨天深夜發生一起死亡車禍，一名33歲彭姓女子駕車行經新豐鄉建興路二段準備返回新竹市區時，疑因喝酒後想睡覺，車...

台61線35輛車聚涉飆車 苗警以車追人33輛次法辦

台61線西濱快速公路61線92.5公里苗栗縣竹南鎮路段，2月27日凌晨有35輛轎車車聚，多輛涉及飆車，苗栗警方調閱監視器...

宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中

台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚...

影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家...

六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

高雄市68歲羅姓女子疑因積欠債務無力償還，加入詐騙集團擔任提領車手，上月26日至左營區博愛路某超商領錢後，與趙姓轉帳手討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。