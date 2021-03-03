六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

高雄市68歲羅姓女子疑因積欠債務無力償還，加入詐騙集團擔任提領車手，上月26日至左營區博愛路某超商領錢後，與趙姓轉帳手討論時，被警方查獲，並在羅女身上起出11張存摺及金融卡、2支作案用手機及贓款3萬元，警方詢後將兩人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例送辦，並持續追溯上游。

左營警分局偵查隊上月26日接獲警政署165反詐騙平台通報，有車手在博愛路的超商提領，立刻派員前往追查，當場查獲正在超商外討論的羅女及趙姓轉帳手（60歲），警方在羅女身上起出存摺、金融卡、做案手機2支及贓款3萬元，另在趙男身上起出現金13萬6千元及作案用手機1支。

羅女聲稱並不知道是在幫詐騙集團，因積欠債務又年紀大找不到工作賺錢，聽朋友說這個工作賺得快、多，才加入該團隊，第一次工作就被抓。警方詢後依詐欺罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪條例，將兩人移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查上游。