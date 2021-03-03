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宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中
台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚山東海花園公墓在今天中午12時49分獲報火警，立即派遣大肚、龍井、犁份分隊，出動消防車8輛、消防員20名，由大肚分隊分隊長陳明政帶隊前往搶救，由於現場公墓起火燃燒雜草，在強風的助長下，火勢往華山路側延燒，已加派人力支援。
消防局說明，消防局獲報大肚區東海花園公墓火警，派遣大肚、龍井、犁份分隊，出動消防車8輛、消防人員20名，由大肚分隊分隊長陳明政帶隊，在今天中午12時56分到場搶救，由於風勢強勁，火勢往華山路側延燒，加派龍井分隊、犁份分隊前往，並通報台中市警局、環保局，及致電消防局第四大隊控管。
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