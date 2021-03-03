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影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家注意，東港警分局獲報後加強查緝並向鎮內商家宣導防範；有店員昨天發現該名婦人食髓知味，又到商店持偽鈔行騙，暗中報警，東港派出所員警趕至當場逮捕，訊後將她依詐欺及偽造貨幣案移送屏東地檢署偵辦。

警方說，社群媒體PO網後，警方針對商家提供資訊加強查察，調閱監視器查訪之際接獲報案，指該名婦人又持1張千元偽鈔在賣場購物，員警到達現場，當場查扣51歲孔姓婦人持有的千元偽鈔，以現行犯逮捕帶回偵辦，並於社群網站呼籲受害商家前往指認，經查已有3家商店受害。

警方說，檢視偽鈔的色澤和防偽線都與真鈔有差別，她都是以千元偽鈔小額購物，換取真鈔，如果購物人多時，商家結帳人員容易疏忽，孔姓婦人對偽鈔的來源不願說明，訊後將她依詐欺及偽造貨幣案移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣東港警方查獲孔姓婦人持千元偽鈔到商家洗錢，偽鈔的色澤和防偽線都與真鈔有差別。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警方查獲孔姓婦人持千元偽鈔到商家洗錢，偽鈔的色澤和防偽線都與真鈔有差別。記者潘欣中／翻攝

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