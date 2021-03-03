聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人
屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家注意，東港警分局獲報後加強查緝並向鎮內商家宣導防範；有店員昨天發現該名婦人食髓知味，又到商店持偽鈔行騙，暗中報警，東港派出所員警趕至當場逮捕，訊後將她依詐欺及偽造貨幣案移送屏東地檢署偵辦。
警方說，社群媒體PO網後，警方針對商家提供資訊加強查察，調閱監視器查訪之際接獲報案，指該名婦人又持1張千元偽鈔在賣場購物，員警到達現場，當場查扣51歲孔姓婦人持有的千元偽鈔，以現行犯逮捕帶回偵辦，並於社群網站呼籲受害商家前往指認，經查已有3家商店受害。
警方說，檢視偽鈔的色澤和防偽線都與真鈔有差別，她都是以千元偽鈔小額購物，換取真鈔，如果購物人多時，商家結帳人員容易疏忽，孔姓婦人對偽鈔的來源不願說明，訊後將她依詐欺及偽造貨幣案移送屏東地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言