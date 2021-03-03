影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家注意，東港警分局獲報後加強查緝並向鎮內商家宣導防範；有店員昨天發現該名婦人食髓知味，又到商店持偽鈔行騙，暗中報警，東港派出所員警趕至當場逮捕，訊後將她依詐欺及偽造貨幣案移送屏東地檢署偵辦。

警方說，社群媒體PO網後，警方針對商家提供資訊加強查察，調閱監視器查訪之際接獲報案，指該名婦人又持1張千元偽鈔在賣場購物，員警到達現場，當場查扣51歲孔姓婦人持有的千元偽鈔，以現行犯逮捕帶回偵辦，並於社群網站呼籲受害商家前往指認，經查已有3家商店受害。