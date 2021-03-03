快訊

日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新竹老翁入林採竹筍 突遇野火被發現已燒成焦屍

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉上月22日1名77歲呂姓老翁，被消防人員發現倒臥焚燒焦黑的草叢當中，據了解老翁平時都會出入該處樹林，疑似當天前往採筍時，遭遇野火而逃生不及被濃煙嗆暈，不幸倒臥草叢被火紋身喪命。

據了解，當天下午4時許接獲野火通報後，立刻出動3輛救災車抵達位於新竹系統交流道附近的一處山坡地，現場樹林、雜草燃燒面積多達10000平方公尺，但因位處偏僻地區，因此周圍人煙並不多，沒想到當火勢被撲滅後，消防人員卻赫見草叢中倒臥1具焦屍。

這具焦屍就是77歲的呂姓老翁，全身被燒得體無完膚，有70%是三到四度燒傷，後經檢警調查，研判呂翁是當天前往採筍、砍竹，卻因突然發生大火而被困在火場內，又因當天風勢頗大，讓濃煙在樹林間亂竄，老翁逃避不及才發生意外。

現場樹林被大火焚燒，老翁當時疑似正在林中採筍。記者巫鴻瑋／翻攝
現場樹林被大火焚燒，老翁當時疑似正在林中採筍。記者巫鴻瑋／翻攝
老翁穿著的雨鞋還遺留現場，研判當時他可能在林中躲避火舌，還不慎摔倒讓雨鞋脫落。記者巫鴻瑋／翻攝
老翁穿著的雨鞋還遺留現場，研判當時他可能在林中躲避火舌，還不慎摔倒讓雨鞋脫落。記者巫鴻瑋／翻攝

老翁 新竹 大火

延伸閱讀

史上首次！竹苗中實施全天減壓供水 影響逾百萬戶

春雨太少水情仍困 新竹苗栗台中即起全天減壓供水

老翁獨留祖墳 半小時後成焦屍

又是139線！ 重機疾駛自摔 車體燒成廢鐵幸好人沒事

相關新聞

宛如火龍！台中大肚山火警強風助長火勢 消防局灌救中

台中市大肚山在今天中午發生火警，民眾遠在高速公路，都可以看到火勢如一條火龍般沿著山陵線延燒。台中市消防局說明，起火處大肚...

影／又持千元偽鈔到商家洗錢 東港警民逮食髓知味婦人

屏東縣東港鎮最近出現1名中年婦女持千元假鈔向商家購物換零錢，受害商家事後在地方社群網路「東港五四三」PO出影片，提醒大家...

六旬婦人欠債找工作淪提領車手 高雄警獲報當場查獲

高雄市68歲羅姓女子疑因積欠債務無力償還，加入詐騙集團擔任提領車手，上月26日至左營區博愛路某超商領錢後，與趙姓轉帳手討...

影／新竹老翁入林採竹筍 突遇野火被發現已燒成焦屍

新竹縣寶山鄉上月22日1名77歲呂姓老翁，被消防人員發現倒臥焚燒焦黑的草叢當中，據了解老翁平時都會出入該處樹林，疑似當天...

影／你要報案嗎？蘆洲靈犬小黃迷路 主動跳上警機車

「你怎麼在這邊？」新北市蘆洲警分局蘆洲派出所警員黃炘桀，日前騎機車巡邏經過溪墘公園，看到1隻小黃狗獨自在路邊徘徊，他很本...

火燒車！國3苗栗通霄南下路段 黑色小客車起火4人逃下車

一輛黑色小客車今天中午12點多在國道3號苗栗通霄南下路段發生火警，苗栗縣消防局據報趕往救援，20分鐘內將火勢撲滅，汽車起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。