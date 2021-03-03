影／新竹老翁入林採竹筍 突遇野火被發現已燒成焦屍

新竹縣寶山鄉上月22日1名77歲呂姓老翁，被消防人員發現倒臥焚燒焦黑的草叢當中，據了解老翁平時都會出入該處樹林，疑似當天前往採筍時，遭遇野火而逃生不及被濃煙嗆暈，不幸倒臥草叢被火紋身喪命。

據了解，當天下午4時許接獲野火通報後，立刻出動3輛救災車抵達位於新竹系統交流道附近的一處山坡地，現場樹林、雜草燃燒面積多達10000平方公尺，但因位處偏僻地區，因此周圍人煙並不多，沒想到當火勢被撲滅後，消防人員卻赫見草叢中倒臥1具焦屍。