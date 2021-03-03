影／你要報案嗎？蘆洲靈犬小黃迷路 主動跳上警機車

「你怎麼在這邊？」新北市蘆洲警分局蘆洲派出所警員黃炘桀，日前騎機車巡邏經過溪墘公園，看到1隻小黃狗獨自在路邊徘徊，他很本能地靠近停車，脫口而出對狗問了一句，沒料想小黃狗竟直接跳上警用機車踏板撒嬌，令黃炘桀覺得好逗：「你想報案嗎？」

本身愛狗的警員黃炘桀，上周四中午12時許騎機車沿蘆洲區信義路巡邏，無意間看見公園旁有1隻小黃狗身邊無人陪伴，他當時只是很直覺地停下來關心，隨口對著狗說出：「你怎麼在這邊？」

結果小黃狗竟然直接跳上警用機車踏板，坐下來對他撒嬌。黃炘桀說，他摸摸小黃狗的頭、和牠講講話，發現牠很乾淨、不怕生、很會撒嬌，且身上有繫繩綁帶，可能是和主人走散了。正拿出手機準備聯絡，嘗試要發動協尋，牠的主人便騎著機車出現，小黃狗馬上又跳到主人的機車踏板。

主人表示平常會用機車載牠外出，於是小黃狗很習慣跳上機車踏板。後來主人直接把牠載走，事隔數日，警員黃炘桀想起這事，還是覺得很有趣，好像狗狗也會認得警察，迷路懂得報案求助一樣。