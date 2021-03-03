聽新聞
test
0:00 / 0:00
多年好友酒後互毆 一男遭酒瓶砸頭倒地
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨於鳳山國中捷運站1號出口前喝酒，疑似酒後一言不合互毆，王男持空酒瓶砸向朱男頭部，造成朱男頭部流血倒地，王男手掌也被碎玻璃割傷，警方獲報到場，由救護車將兩人送醫，兩人堅持提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。
據了解，王男（42歲）與朱男（60歲）為多年好友，兩人今天凌晨2時許相約到捷運站出口前喝酒，卻在酒後爆發肢體衝突，王男更直接拿酒瓶砸朱男頭部，現場玻璃碎片、血滴散落一地，路過民眾發現兩人打架趕緊報警。
鳳山警分局獲報派成功所員警、快打部隊及偵查隊等前往，發現朱男倒地哀嚎，王男則站在一旁手足無措，走路搖搖晃晃，警方通報救護車到場，將朱男以擔架送往高雄長庚醫院、王男送大東醫院治療，兩人皆無生命危險，但堅持提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌移送法辦。
鳳山分局提醒，飲酒請斟酌自身酒力，勿因酒後而做出傷人又害己的行為，以免觸法及破壞彼此友誼。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言