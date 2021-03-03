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多年好友酒後互毆 一男遭酒瓶砸頭倒地

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨於鳳山國中捷運站1號出口前喝酒，疑似酒後一言不合互毆，王男持空酒瓶砸向朱男頭部，造成朱男頭部流血倒地，王男手掌也被碎玻璃割傷，警方獲報到場，由救護車將兩人送醫，兩人堅持提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。

據了解，王男（42歲）與朱男（60歲）為多年好友，兩人今天凌晨2時許相約到捷運站出口前喝酒，卻在酒後爆發肢體衝突，王男更直接拿酒瓶砸朱男頭部，現場玻璃碎片、血滴散落一地，路過民眾發現兩人打架趕緊報警。

鳳山警分局獲報派成功所員警、快打部隊及偵查隊等前往，發現朱男倒地哀嚎，王男則站在一旁手足無措，走路搖搖晃晃，警方通報救護車到場，將朱男以擔架送往高雄長庚醫院、王男送大東醫院治療，兩人皆無生命危險，但堅持提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌移送法辦。

鳳山分局提醒，飲酒請斟酌自身酒力，勿因酒後而做出傷人又害己的行為，以免觸法及破壞彼此友誼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區王姓男子及朱姓男子為多年好友，今天凌晨疑似酒後起口角爭執演變肢體衝突，朱男遭酒瓶打中倒地。記者陳玫伶／翻攝

捷運 救護車 傷害罪

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