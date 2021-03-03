聽新聞
test
0:00 / 0:00
64歲阿北偷15公斤蒜苗 辯稱「自己要吃增強抵抗力！」 警4小時逮人
高雄市警局旗山分局中埔派出所3月1日下午接獲農民報案表示，指種植在內東里茄苳崙25號前農地，尚未收成的蒜苗有15公斤不見了，請警察幫忙抓賊。警方調閱周遭監視器，發現一名男子將蒜苗搬到機車踏墊上騎車離去，比照車號抓人，這名64歲許姓男子辯稱，偷得蒜苗是自己要吃的，多吃蒜對身體好。
中埔派出所副所長陳和安接獲報案後立即前往現場，調閱周遭監視錄影系統，畫面中發現歹徒將蒜苗搬到踏墊上騎乘機車離去，騎車離開的背影被監視器拍得一清二楚。警方交叉比對、以車追人，鎖定64歲的許姓男子涉有重嫌，循線傳喚他到案，並依竊盜罪嫌將他函送法辦。
許男到案向警方坦承偷竊，說當天騎車經過時，臨時起意行竊，所竊得的蒜苗都是自己要吃的，沒有拿去變賣。民眾則納悶「短時間可以吃下15公斤蒜苗嗎？」
種蒜的65歲黃先生說，蒜頭一年才收成一次，一年就等這麼一次，本來是要等結成蒜頭後販賣，沒想到蒜苗還沒結成球，就被小偷偷走，雖然數量不多，但心裡在淌血。謝謝警方積極破案，雖然蒜苗已經沒了，還是很感謝。
旗山分局長游永中表示，為防止宵小、保障農民生計，農產品收成期間，旗山分局將針對倉庫、集貨場及農地展開密集式的巡邏防制，保護農民血汗，民眾如果有發現任何可疑人事物，可通報轄區警方或110。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言